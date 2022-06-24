https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797778485.html

Поставки оружия гарантируют дипломатическое решение ситуации, заявил Кулеба

Поставки оружия гарантируют дипломатическое решение ситуации, заявил Кулеба - РИА Новости, 24.06.2022

Поставки оружия гарантируют дипломатическое решение ситуации, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки западных вооружений являются гарантией для запусков переговоров для разрешения конфликта. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:26

2022-06-24T11:26

2022-06-24T11:26

специальная военная операция на украине

в мире

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ситуация в днр и лнр

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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки западных вооружений являются гарантией для запусков переговоров для разрешения конфликта.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. В Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией, заявил накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей."Только наша военная победа убедит Россию вступить в серьезные мирные переговоры, оружие гарантирует дипломатический путь", - сказал министр в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, Украина стремится к "твердому и длительному миру, а не к перемирию, которое дает России время собраться".РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Глава МИД Украины не первый, кто вопреки основам дипломатии призывает к военным решениям. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель весной писал в своем Twitter, что "эта война должна быть выиграна на поле боя", и напоминал о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.Борреля раскритиковали за такие заявления. Глава МИД РФ назвал его призыв из ряда вон выходящим, в МИД также отметили, что нынешний Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов. На фоне заявлений Борреля говорить о новой архитектуре безопасности в Европе весьма затруднительно, заявлял пресс-секретарь президента России, он также отмечал, что хотелось бы "сначала услышать конструктивную риторику, которая все-таки приглашает всех к политико-дипломатическим методам выстраивания нашего общего будущего".

https://ria.ru/20220623/sau-1797642028.html

https://ria.ru/20220621/gaubitsy-1797094021.html

https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, нато, ситуация в днр и лнр