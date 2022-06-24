https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797721891.html

В Белом доме объяснили, почему Байден не дает Украине некоторые виды оружия

В Белом доме объяснили, почему Байден не дает Украине некоторые виды оружия - РИА Новости, 24.06.2022

В Белом доме объяснили, почему Байден не дает Украине некоторые виды оружия

США меняют составляющие военной помощи Украине в связи с изменениями в ходе боевых действий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T03:08

2022-06-24T03:08

2022-06-24T07:29

в мире

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США меняют составляющие военной помощи Украине в связи с изменениями в ходе боевых действий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, отвечая на вопрос, почему президент Джо Байден иногда отказывается предоставить Украине определенные единицы летального оружия.Ранее Reuters сообщило, что США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Это может "создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России", утверждает агентство.Координатор СНБ пояснил, что первоначально речь шла в большей степени о противотанковых и противовоздушных комплексах — Javelin и Stinger, — с развитием ситуации США стали поставлять артиллерию и обучать украинцев ее применению."С эволюцией и развитием войны их нужды эволюционируют, и наш вклад эволюционирует", - сказал Кирби, выступив с утверждением, что США якобы избегают действий, которые приводят к эскалации, и традиционно обвинив в этом Россию.Пентагон ранее раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине. Она получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 миллионов долларов также войдут 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, "запчасти и иное оборудование".За время президентства Джо Байдена Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20220623/sau-1797642028.html

https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина