https://ria.ru/20220624/okruzhenie-1797779565.html

До двух тысяч украинских военных и боевиков заблокированы в горском котле

До двух тысяч украинских военных и боевиков заблокированы в горском котле - РИА Новости, 24.06.2022

До двух тысяч украинских военных и боевиков заблокированы в горском котле

Российские войска взяли в котел до двух тысяч украинских военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:29

2022-06-24T11:29

2022-06-24T14:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские войска взяли в котел до двух тысяч украинских военнослужащих, сообщило Минобороны."В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В очередном, теперь уже горском котле окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов "Правого сектора"* и отряд иностранных наемников", — рассказали в министерстве.В ведомстве отметили, что в окружении находятся до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов "Правого сектора"*, до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц бронетехники и около 80 орудий и минометов."Только за последние сутки в данном районе отказались от сопротивления и добровольно сдались в плен 41 военнослужащий", — добавили там.Пленные рассказали, что окруженные войска истощены — в подразделениях осталось меньше 40% личного состава, а командование не может руководить их действиями, снабжение оружием, боеприпасами и горючим прекращено.В Минобороны заявили, что российские войска сжимают кольцо горского котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение, в течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр