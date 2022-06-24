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До двух тысяч украинских военных и боевиков заблокированы в горском котле - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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До двух тысяч украинских военных и боевиков заблокированы в горском котле
До двух тысяч украинских военных и боевиков заблокированы в горском котле - РИА Новости, 24.06.2022
До двух тысяч украинских военных и боевиков заблокированы в горском котле
Российские войска взяли в котел до двух тысяч украинских военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:29
2022-06-24T14:49
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские войска взяли в котел до двух тысяч украинских военнослужащих, сообщило Минобороны."В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В очередном, теперь уже горском котле окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов "Правого сектора"* и отряд иностранных наемников", — рассказали в министерстве.В ведомстве отметили, что в окружении находятся до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов "Правого сектора"*, до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц бронетехники и около 80 орудий и минометов."Только за последние сутки в данном районе отказались от сопротивления и добровольно сдались в плен 41 военнослужащий", — добавили там.Пленные рассказали, что окруженные войска истощены — в подразделениях осталось меньше 40% личного состава, а командование не может руководить их действиями, снабжение оружием, боеприпасами и горючим прекращено.В Минобороны заявили, что российские войска сжимают кольцо горского котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение, в течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:29 24.06.2022 (обновлено: 14:49 24.06.2022)
 
До двух тысяч украинских военных и боевиков заблокированы в горском котле

Минобороны: силы России и ЛНР полностью блокировали группировку ВСУ в Горском

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на дороге поселка Ивановка (окраина города Горское)
Бойцы Народной милиции ЛНР на дороге поселка Ивановка (окраина города Горское) - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР на дороге поселка Ивановка (окраина города Горское). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские войска взяли в котел до двух тысяч украинских военнослужащих, сообщило Минобороны.
"В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В очередном, теперь уже горском котле окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов "Правого сектора"* и отряд иностранных наемников", — рассказали в министерстве.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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В ведомстве отметили, что в окружении находятся до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов "Правого сектора"*, до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц бронетехники и около 80 орудий и минометов.
"Только за последние сутки в данном районе отказались от сопротивления и добровольно сдались в плен 41 военнослужащий", — добавили там.
Пленные рассказали, что окруженные войска истощены — в подразделениях осталось меньше 40% личного состава, а командование не может руководить их действиями, снабжение оружием, боеприпасами и горючим прекращено.
Зачистка Горского от украинских войск
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.

Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского
1 из 10

Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.

Взорванный мост на трассе Лисичанск - Золотое на окраине города Горское в ЛНР
2 из 10

Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.

Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского
3 из 10

Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.

Территория дома в городе Горское, который был разрушен недавно прилетевшим снарядом
4 из 10

В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.

Бойцы Народной милиции ЛНР на дороге поселка Ивановка (окраина города Горское)
5 из 10

Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.

Остановка со следами обстрела на въезде в Горское
6 из 10

Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.

Боец Народной милиции ЛНР общается с жителем поселка Ивановка (окраина города Горское) во время проведения зачистки Горского
7 из 10

Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.

Взорванная дорога на окраине города Горское
8 из 10

Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.

Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского
9 из 10

Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина города Горское)
10 из 10

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 10

Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 10

Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 10

Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 10

В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 10

Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 10

Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 10

Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 10

Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 10

Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
В Минобороны заявили, что российские войска сжимают кольцо горского котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение, в течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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