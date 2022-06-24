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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:38

2022-06-24T17:38

2022-06-24T17:38

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.10 (время совпадает с мск - ред.)- населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявляло, что войска Украины в 17.00 выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Старомихайловке в ДНР.

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, в мире, ситуация в днр и лнр