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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:38
2022-06-24T17:38
2022-06-24T17:38
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
куйбышевский район
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.10 (время совпадает с мск - ред.)- населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство заявляло, что войска Украины в 17.00 выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Старомихайловке в ДНР.
донецк (днр)
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донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, в мире, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Донецк
ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 12 мин калибра 120 миллиметров