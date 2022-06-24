Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/obstrel-1797888886.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска в 14.25 выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:54
2022-06-24T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147690/55/1476905530_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_1a916014b00768cdacc6efed47743a92.jpg
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... населенный пункт Макеевка (поселок городского типа. Землянки): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147690/55/1476905530_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00b1656f348207d46707515cf2cd44a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
15:54 24.06.2022 (обновлено: 15:57 24.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Макеевку

ДНР: ВСУ обстреляли Макеевку, выпустив две ракеты из РСЗО "Ураган"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Макеевке
Последствия обстрела в Макеевке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... населенный пункт Макеевка (поселок городского типа. Землянки): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:01Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала