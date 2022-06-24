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Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска в 14.25 выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:54

2022-06-24T15:54

2022-06-24T15:57

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... населенный пункт Макеевка (поселок городского типа. Землянки): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр