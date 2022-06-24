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Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска в 14.25 выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:54
2022-06-24T15:54
2022-06-24T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... населенный пункт Макеевка (поселок городского типа. Землянки): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
15:54 24.06.2022 (обновлено: 15:57 24.06.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку
ДНР: ВСУ обстреляли Макеевку, выпустив две ракеты из РСЗО "Ураган"