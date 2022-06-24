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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:42
2022-06-24T10:42
2022-06-24T10:50
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.09 (совпадает с мск) - населенный пункт Камышевка - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, в мире
10:42 24.06.2022 (обновлено: 10:50 24.06.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из "Урагана" по Кировскому району Донецка