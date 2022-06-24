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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:42

2022-06-24T10:42

2022-06-24T10:50

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.09 (совпадает с мск) - населенный пункт Камышевка - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

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донецкая народная республика

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