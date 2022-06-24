https://ria.ru/20220624/obschestvo-1797771997.html

Марафон ОНФ и Соловьев Live собрали 67 миллионов рублей для бойцов Донбасса

Марафон ОНФ и Соловьев Live собрали 67 миллионов рублей для бойцов Донбасса - РИА Новости, 24.06.2022

Марафон ОНФ и Соловьев Live собрали 67 миллионов рублей для бойцов Донбасса

Марафон Народного фронта и Соловьёв Live "За нами правда. Все для Победы!" за 14 часов собрали более 67 миллионов рублей для бойцов ДНР и ЛНР, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:08

2022-06-24T11:08

2022-06-24T11:08

специальная военная операция на украине

общество

михаил кузнецов (экс-губернатор)

владимир соловьев (телеведущий)

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

онф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94298/08/942980889_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_734ba93cf1cefa2036d173f2f0b65590.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Марафон Народного фронта и Соловьёв Live "За нами правда. Все для Победы!" за 14 часов собрали более 67 миллионов рублей для бойцов ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе ОНФ."Только за первые полчаса марафона, прошедшего 23 июня, россияне - слушатели радио Вести FM и зрители трансляции Соловьев Live – после призыва руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова и одного из ведущих журналистов страны Владимира Соловьева перечислили на счета фонда "Народный фронт. Все для Победы" 3,3 млн руб. А всего марафон в поддержку защитников России собрал 67 миллионов 85 тысяч рублей. Более 32 тысяч 300 граждан и организаций страны сделали денежные переводы в поддержку воинских подразделений Донбасса", - сказано в сообщении.Отмечается, что марафон шёл 14 часов. Также в эфире Соловьёв объявил постоянный сбор проекта Соловьев Live под названием "Летайте, братья!". Средства собираются на современные квадрокоптеры для разведподразделений ДНР и ЛНР. Вместе с беспилотниками военнослужащие получат специальные подарки от проекта – оригинальные патчи, фирменный бафф и брелок. Такие же сувениры предусмотрены для самых активных участников сбора."Перечисления на счета проекта "Всё для Победы" в ходе марафона шли как от физических, так и от юридических лиц, хотя 90% поступлений были именно от людей. Максимальная полученная в сборе сумма платежа от физического лица составила 1 млн руб, от юридического - 600 тыс руб", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220615/pmef-1795398503.html

https://ria.ru/20220607/onf-1793698757.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил кузнецов (экс-губернатор), владимир соловьев (телеведущий), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, онф