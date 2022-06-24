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Марафон ОНФ и Соловьев Live собрали 67 миллионов рублей для бойцов Донбасса
Марафон ОНФ и Соловьев Live собрали 67 миллионов рублей для бойцов Донбасса - РИА Новости, 24.06.2022
Марафон ОНФ и Соловьев Live собрали 67 миллионов рублей для бойцов Донбасса
Марафон Народного фронта и Соловьёв Live "За нами правда. Все для Победы!" за 14 часов собрали более 67 миллионов рублей для бойцов ДНР и ЛНР, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:08
2022-06-24T11:08
2022-06-24T11:08
специальная военная операция на украине
общество
михаил кузнецов (экс-губернатор)
владимир соловьев (телеведущий)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Марафон Народного фронта и Соловьёв Live "За нами правда. Все для Победы!" за 14 часов собрали более 67 миллионов рублей для бойцов ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе ОНФ."Только за первые полчаса марафона, прошедшего 23 июня, россияне - слушатели радио Вести FM и зрители трансляции Соловьев Live – после призыва руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова и одного из ведущих журналистов страны Владимира Соловьева перечислили на счета фонда "Народный фронт. Все для Победы" 3,3 млн руб. А всего марафон в поддержку защитников России собрал 67 миллионов 85 тысяч рублей. Более 32 тысяч 300 граждан и организаций страны сделали денежные переводы в поддержку воинских подразделений Донбасса", - сказано в сообщении.Отмечается, что марафон шёл 14 часов. Также в эфире Соловьёв объявил постоянный сбор проекта Соловьев Live под названием "Летайте, братья!". Средства собираются на современные квадрокоптеры для разведподразделений ДНР и ЛНР. Вместе с беспилотниками военнослужащие получат специальные подарки от проекта – оригинальные патчи, фирменный бафф и брелок. Такие же сувениры предусмотрены для самых активных участников сбора."Перечисления на счета проекта "Всё для Победы" в ходе марафона шли как от физических, так и от юридических лиц, хотя 90% поступлений были именно от людей. Максимальная полученная в сборе сумма платежа от физического лица составила 1 млн руб, от юридического - 600 тыс руб", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220615/pmef-1795398503.html
https://ria.ru/20220607/onf-1793698757.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил кузнецов (экс-губернатор), владимир соловьев (телеведущий), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, онф
Марафон ОНФ и Соловьев Live собрали 67 миллионов рублей для бойцов Донбасса
Марафон ОНФ и Соловьев Live собрали за 14 часов 67 миллионов рублей для бойцов Донбасса