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На базе Обнинского ИАТЭ создадут международный образовательный центр - РИА Новости, 24.06.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20220624/obrazovanie-1797822427.html
На базе Обнинского ИАТЭ создадут международный образовательный центр
На базе Обнинского ИАТЭ создадут международный образовательный центр - РИА Новости, 24.06.2022
На базе Обнинского ИАТЭ создадут международный образовательный центр
Международный образовательный центр планируется создать на базе Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) в Калужской области, сообщает правительство... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:18
2022-06-24T13:18
калужская область
общество
владислав шапша
алексей лихачев
обнинск
калужская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
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КАЛУГА, 24 июн – РИА Новости. Международный образовательный центр планируется создать на базе Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) в Калужской области, сообщает правительство региона.В пятницу в Обнинске проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню мирного использования ядерной энергии (Дню мирного атома). Он отмечается в Калужской области, поскольку в этот день в 1954 году начала работать первая в мире атомная электростанция в Обнинске.Правительство региона информирует, что в первой половине дня гости праздника в сопровождении главы региона Владислава Шапши посетили Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Они осмотрели учебные и лабораторные корпуса ИАТЭ, познакомились с научными разработками студентов.Приоритетной задачей вуза является обеспечение специалистами предприятий атомной отрасли. Здесь ведётся подготовка по 17 направлениям, обучаются около 2,5 тысячи студентов, в том числе 338 иностранных из 48 стран мира."Учитывая уникальные возможности Обнинского ИАТЭ, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв предложил создать на его базе международный научный образовательный центр… Владислав Шапша выразил всестороннюю поддержку идее… и предложил при реализации данного проекта ставить самые амбициозные задачи", - говорится в сообщении областного правительства.Владислав Шапша поблагодарил руководителя госкорпорации "Росатом" за инициативу, отметив, что стать городом-университетом – давняя мечта обнинцев. "Так видят свой город люди, которые здесь живут", - подчеркнул губернатор. Он также отметил, что наукоград активно развивается, за пять лет его население увеличилось на 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20220618/avtoprom-1796485823.html
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общество, владислав шапша, алексей лихачев, обнинск, калужская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
13:18 24.06.2022
 
На базе Обнинского ИАТЭ создадут международный образовательный центр

В Калужской области на базе Обнинского ИАТЭ создадут международный образовательный центр

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОбнинск
Обнинск - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КАЛУГА, 24 июн – РИА Новости. Международный образовательный центр планируется создать на базе Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) в Калужской области, сообщает правительство региона.
В пятницу в Обнинске проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню мирного использования ядерной энергии (Дню мирного атома). Он отмечается в Калужской области, поскольку в этот день в 1954 году начала работать первая в мире атомная электростанция в Обнинске.
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Правительство региона информирует, что в первой половине дня гости праздника в сопровождении главы региона Владислава Шапши посетили Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Они осмотрели учебные и лабораторные корпуса ИАТЭ, познакомились с научными разработками студентов.
Приоритетной задачей вуза является обеспечение специалистами предприятий атомной отрасли. Здесь ведётся подготовка по 17 направлениям, обучаются около 2,5 тысячи студентов, в том числе 338 иностранных из 48 стран мира.
"Учитывая уникальные возможности Обнинского ИАТЭ, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв предложил создать на его базе международный научный образовательный центр… Владислав Шапша выразил всестороннюю поддержку идее… и предложил при реализации данного проекта ставить самые амбициозные задачи", - говорится в сообщении областного правительства.
Владислав Шапша поблагодарил руководителя госкорпорации "Росатом" за инициативу, отметив, что стать городом-университетом – давняя мечта обнинцев. "Так видят свой город люди, которые здесь живут", - подчеркнул губернатор. Он также отметил, что наукоград активно развивается, за пять лет его население увеличилось на 10 тысяч человек.
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Калужская областьОбществоВладислав ШапшаАлексей ЛихачевОбнинскКалужская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
 
 
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