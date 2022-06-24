На базе Обнинского ИАТЭ создадут международный образовательный центр
В Калужской области на базе Обнинского ИАТЭ создадут международный образовательный центр
Обнинск. Архивное фото
КАЛУГА, 24 июн – РИА Новости. Международный образовательный центр планируется создать на базе Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) в Калужской области, сообщает правительство региона.
В пятницу в Обнинске проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню мирного использования ядерной энергии (Дню мирного атома). Он отмечается в Калужской области, поскольку в этот день в 1954 году начала работать первая в мире атомная электростанция в Обнинске.
Правительство региона информирует, что в первой половине дня гости праздника в сопровождении главы региона Владислава Шапши посетили Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". Они осмотрели учебные и лабораторные корпуса ИАТЭ, познакомились с научными разработками студентов.
Приоритетной задачей вуза является обеспечение специалистами предприятий атомной отрасли. Здесь ведётся подготовка по 17 направлениям, обучаются около 2,5 тысячи студентов, в том числе 338 иностранных из 48 стран мира.
"Учитывая уникальные возможности Обнинского ИАТЭ, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв предложил создать на его базе международный научный образовательный центр… Владислав Шапша выразил всестороннюю поддержку идее… и предложил при реализации данного проекта ставить самые амбициозные задачи", - говорится в сообщении областного правительства.
Владислав Шапша поблагодарил руководителя госкорпорации "Росатом" за инициативу, отметив, что стать городом-университетом – давняя мечта обнинцев. "Так видят свой город люди, которые здесь живут", - подчеркнул губернатор. Он также отметил, что наукоград активно развивается, за пять лет его население увеличилось на 10 тысяч человек.
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