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Глава Калужской области принял участие в Форуме городов в Обнинске - РИА Новости, 24.06.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20220624/obninsk-1797993169.html
Глава Калужской области принял участие в Форуме городов в Обнинске
Глава Калужской области принял участие в Форуме городов в Обнинске - РИА Новости, 24.06.2022
Глава Калужской области принял участие в Форуме городов в Обнинске
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в дискуссии о перспективах развития городов с научно-технологическим потенциалом в рамках VI Форума... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:07
2022-06-24T20:07
калужская область
экономика
калужская область
обнинск
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владислав шапша
технологии
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КАЛУГА, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в дискуссии о перспективах развития городов с научно-технологическим потенциалом в рамках VI Форума городов в Обнинске и заявил, что таким городам нужно помогать, сообщает правительство региона.В рамках форума прошла стратегическая сессия по тестированию сервисно-инфраструктурного подхода к развитию городов с научно-технологическим потенциалом. Их, по данным участников сессии, в России порядка 600. Специфика таких городов в наличии предприятий крупных корпораций и ориентированность на решение государственных стратегических задач. На сессии отмечалось, что в этих городах проживает 12% населения страны, и они обеспечивают более 50% высокотехнологичной продукции России."Однако законодательная база не позволяет госкорпорациям и бизнес-структурам, в чьей зоне ответственности находятся такие города, полноценно инвестировать в их развитие. У таких городов имеется ряд схожих проблем, например, отсутствие или несоответствие нормативно-правовой базы задачам и возможностям города, сложности с финансированием и администрированием", - говорится в сообщении.Каждый город пытается решить эти задачи самостоятельно, в силу своего опыта и возможностей, однако государственная стратегия состоит в том, чтобы сформировать единый подход. С этой целью госкорпорация "Росатом" совместно с Агентством стратегических инициатив разработали сервисно-инфраструктурный подход к развитию городов с научно-технологическим потенциалом – это новая модель городского развития, основанная на обеспечении жителей атомных городов не только современной инфраструктурой, но и передовыми сервисами, отмечает правительство Калужской области."Если мы хотим создавать точки роста, создавать города, куда будут тянуться люди, для того, чтобы работать на предприятиях научно-промышленного комплекса, на предприятиях "Росатома", конечно, нужно продолжать им помогать. Создавая звезды, не нужно бояться вкладывать в них средства", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Шапша подчеркнул, что необходимо максимально использовать научно-технический, инновационный и интеллектуальный потенциал таких городов.Глава региона рассказал, что Обнинск является самым благополучным городом в Калужской области. За последние годы, отметил он, население увеличилось на 10 тысяч человек, построены три новые школы, несколько детских садов, в настоящее время идёт замена общественного транспорта.
https://ria.ru/20220624/obninsk-1797891371.html
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экономика, калужская область, обнинск, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владислав шапша, технологии
20:07 24.06.2022
 
Глава Калужской области принял участие в Форуме городов в Обнинске

Губернатор Калужской области Шапша принял участие в VI Форуме городов в Обнинске

© Фото : Правительство Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : Правительство Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в дискуссии о перспективах развития городов с научно-технологическим потенциалом в рамках VI Форума городов в Обнинске и заявил, что таким городам нужно помогать, сообщает правительство региона.
В рамках форума прошла стратегическая сессия по тестированию сервисно-инфраструктурного подхода к развитию городов с научно-технологическим потенциалом. Их, по данным участников сессии, в России порядка 600. Специфика таких городов в наличии предприятий крупных корпораций и ориентированность на решение государственных стратегических задач. На сессии отмечалось, что в этих городах проживает 12% населения страны, и они обеспечивают более 50% высокотехнологичной продукции России.
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"Однако законодательная база не позволяет госкорпорациям и бизнес-структурам, в чьей зоне ответственности находятся такие города, полноценно инвестировать в их развитие. У таких городов имеется ряд схожих проблем, например, отсутствие или несоответствие нормативно-правовой базы задачам и возможностям города, сложности с финансированием и администрированием", - говорится в сообщении.
Каждый город пытается решить эти задачи самостоятельно, в силу своего опыта и возможностей, однако государственная стратегия состоит в том, чтобы сформировать единый подход. С этой целью госкорпорация "Росатом" совместно с Агентством стратегических инициатив разработали сервисно-инфраструктурный подход к развитию городов с научно-технологическим потенциалом – это новая модель городского развития, основанная на обеспечении жителей атомных городов не только современной инфраструктурой, но и передовыми сервисами, отмечает правительство Калужской области.
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"Если мы хотим создавать точки роста, создавать города, куда будут тянуться люди, для того, чтобы работать на предприятиях научно-промышленного комплекса, на предприятиях "Росатома", конечно, нужно продолжать им помогать. Создавая звезды, не нужно бояться вкладывать в них средства", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Шапша подчеркнул, что необходимо максимально использовать научно-технический, инновационный и интеллектуальный потенциал таких городов.
Глава региона рассказал, что Обнинск является самым благополучным городом в Калужской области. За последние годы, отметил он, население увеличилось на 10 тысяч человек, построены три новые школы, несколько детских садов, в настоящее время идёт замена общественного транспорта.
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Калужская областьЭкономикаКалужская областьОбнинскРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владислав ШапшаТехнологии
 
 
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