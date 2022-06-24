https://ria.ru/20220624/obninsk-1797993169.html

Глава Калужской области принял участие в Форуме городов в Обнинске

Глава Калужской области принял участие в Форуме городов в Обнинске - РИА Новости, 24.06.2022

Глава Калужской области принял участие в Форуме городов в Обнинске

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в дискуссии о перспективах развития городов с научно-технологическим потенциалом в рамках VI Форума... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:07

2022-06-24T20:07

2022-06-24T20:07

калужская область

экономика

калужская область

обнинск

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владислав шапша

технологии

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КАЛУГА, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в дискуссии о перспективах развития городов с научно-технологическим потенциалом в рамках VI Форума городов в Обнинске и заявил, что таким городам нужно помогать, сообщает правительство региона.В рамках форума прошла стратегическая сессия по тестированию сервисно-инфраструктурного подхода к развитию городов с научно-технологическим потенциалом. Их, по данным участников сессии, в России порядка 600. Специфика таких городов в наличии предприятий крупных корпораций и ориентированность на решение государственных стратегических задач. На сессии отмечалось, что в этих городах проживает 12% населения страны, и они обеспечивают более 50% высокотехнологичной продукции России."Однако законодательная база не позволяет госкорпорациям и бизнес-структурам, в чьей зоне ответственности находятся такие города, полноценно инвестировать в их развитие. У таких городов имеется ряд схожих проблем, например, отсутствие или несоответствие нормативно-правовой базы задачам и возможностям города, сложности с финансированием и администрированием", - говорится в сообщении.Каждый город пытается решить эти задачи самостоятельно, в силу своего опыта и возможностей, однако государственная стратегия состоит в том, чтобы сформировать единый подход. С этой целью госкорпорация "Росатом" совместно с Агентством стратегических инициатив разработали сервисно-инфраструктурный подход к развитию городов с научно-технологическим потенциалом – это новая модель городского развития, основанная на обеспечении жителей атомных городов не только современной инфраструктурой, но и передовыми сервисами, отмечает правительство Калужской области."Если мы хотим создавать точки роста, создавать города, куда будут тянуться люди, для того, чтобы работать на предприятиях научно-промышленного комплекса, на предприятиях "Росатома", конечно, нужно продолжать им помогать. Создавая звезды, не нужно бояться вкладывать в них средства", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Шапша подчеркнул, что необходимо максимально использовать научно-технический, инновационный и интеллектуальный потенциал таких городов.Глава региона рассказал, что Обнинск является самым благополучным городом в Калужской области. За последние годы, отметил он, население увеличилось на 10 тысяч человек, построены три новые школы, несколько детских садов, в настоящее время идёт замена общественного транспорта.

https://ria.ru/20220624/obninsk-1797891371.html

https://ria.ru/20220624/obrazovanie-1797822427.html

https://ria.ru/20220623/arkhitektory-1797575891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, калужская область, обнинск, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владислав шапша, технологии