https://ria.ru/20220624/natsizm-1798015507.html

Посол России в Ереване заявил об актуальности темы борьбы с нацизмом

Посол России в Ереване заявил об актуальности темы борьбы с нацизмом - РИА Новости, 24.06.2022

Посол России в Ереване заявил об актуальности темы борьбы с нацизмом

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил в пятницу в ходе съезда Объединения ветеранов Армении, что тема борьбы с нацизмом остается актуальной. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T22:20

2022-06-24T22:20

2022-06-24T22:20

в мире

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россия

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снг

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил в пятницу в ходе съезда Объединения ветеранов Армении, что тема борьбы с нацизмом остается актуальной.Он отметил, что съезд проходит в символичное время: недавно была отмечена 77-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, позавчера – День памяти и скорби, а сегодня все мы вспоминаем первый парад Победы на Красной площади в 1945 году.По словам Копыркина, сейчас важно помнить вышеупомянутые события для того, чтобы противостоять попыткам фальсификации истории, отрицания тех преступлений, которые были совершены фашистами, нацистами, и преуменьшения тех подвигов, которые совершил советский народ, спасший мир от коричневой чумы."Но, к сожалению, борьба, которую вели советские люди 80 лет назад, не завершена. Жизнь, показывает, что тема нацизма и зла, с которым мы боролись в то время, остается актуальной", ― цитирует посла пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении.Копыркин также отметил, что сейчас, когда российские вооруженные силы ведут специальную военную операцию на Украине, целью которой является денацификация, "особенно четко видна связь времен и поколений, подвиг отцов, дедов, а также нынешнего поколения"."Посольство Российской Федерации в Армении очень ценит работу, которую ведет Объединение ветеранов и вклад, который организация вносит для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Также мы ценим ваши усилия по сохранению и развитию связей между ветеранскими организациями на постсоветском пространстве. Присутствие здесь руководства Координационного совета ветеранских организаций СНГ тому доказательство", ― добавил Копыркин.В свою очередь председатель Координационного совета ветеранских организаций СНГ генерал-полковник Василий Волков подчеркнул важную роль ветеранских организаций в деле сохранения памяти и патриотического воспитания молодежи."Сегодня ветеранская организация Республики Армения – это мощное общественное объединение, насчитывающее в своих рядах несколько сотен городских и территориальных советов. Авторитет ветеранской организации в Армении настолько велик, что она иногда говорит тихо, но ее слышит не только вся Армения, но и все Содружество Независимых Государств. Будучи неотъемлемой составной частью Международного союза ветеранов СНГ, Объединение ветеранов Армении играет в нем одну из ключевых ролей", ―отметил Волков.Съезд прошёл на площадке Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Ереване. В нем участвовали военный атташе России в Армении Игорь Щербаков, представители Русского дома в Ереване, дипломаты посольства Белоруссии в Армении, представители министерства обороны Армении, министерства социального обеспечения и труда Армении, ветераны.

https://ria.ru/20220618/inosmi-1794656226.html

https://ria.ru/20220615/natsizm-1795423197.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, россия, ереван, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)