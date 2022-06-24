11:40 24.06.2022 (обновлено: 13:05 24.06.2022)
ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока — 2", пишут СМИ
Spiegel: Минфин ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкКабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген
Кабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части "Северного потока — 2", пишет журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в ведомстве.
"Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода", — утверждает издание.
По словам его собеседников, это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что с технической точки зрения газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к работе и транспортировке газа в Европу.
В свою очередь, российская госкорпорация не может полностью использовать другой трубопровод — "Северный поток" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. С 16 июня "Газпром" сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах. По данным агентства Bloomberg, техника застряла в Канаде после техобслуживания из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сегодня заявил, что в стране газовый кризис. Накануне в Германии активировали вторую стадию трехступенчатого плана по борьбе с чрезвычайной ситуацией в сфере газа. Так, на первом этапе власти создали координационный штаб и начали следить за темпами заполнения хранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, но компании могут пока самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление. На последнем — устанавливается режим ЧС, что позволяет государству самому распределять ресурсы.
Предусматривается, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90 процентов.