https://ria.ru/20220624/natsionalizatsiya-1797782734.html

ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока — 2", пишут СМИ

ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока — 2", пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2022

ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока — 2", пишут СМИ

Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части "Северного потока — 2", пишет журнал Spiegel, ссылаясь на РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:40

2022-06-24T11:40

2022-06-24T13:05

в мире

германия

северный поток — 2

экономика

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БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части "Северного потока — 2", пишет журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в ведомстве."Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода", — утверждает издание.По словам его собеседников, это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что с технической точки зрения газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к работе и транспортировке газа в Европу.В свою очередь, российская госкорпорация не может полностью использовать другой трубопровод — "Северный поток" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. С 16 июня "Газпром" сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах. По данным агентства Bloomberg, техника застряла в Канаде после техобслуживания из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу.Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сегодня заявил, что в стране газовый кризис. Накануне в Германии активировали вторую стадию трехступенчатого плана по борьбе с чрезвычайной ситуацией в сфере газа. Так, на первом этапе власти создали координационный штаб и начали следить за темпами заполнения хранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, но компании могут пока самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление. На последнем — устанавливается режим ЧС, что позволяет государству самому распределять ресурсы.Предусматривается, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90 процентов.

https://ria.ru/20220623/germaniya-1797622249.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, северный поток — 2, экономика