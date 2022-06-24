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ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока — 2", пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
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ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока — 2", пишут СМИ
ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока — 2", пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока — 2", пишут СМИ
Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части "Северного потока — 2", пишет журнал Spiegel, ссылаясь на РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:40
2022-06-24T13:05
в мире
германия
северный поток — 2
экономика
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БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части "Северного потока — 2", пишет журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в ведомстве."Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода", — утверждает издание.По словам его собеседников, это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что с технической точки зрения газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к работе и транспортировке газа в Европу.В свою очередь, российская госкорпорация не может полностью использовать другой трубопровод — "Северный поток" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. С 16 июня "Газпром" сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах. По данным агентства Bloomberg, техника застряла в Канаде после техобслуживания из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу.Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сегодня заявил, что в стране газовый кризис. Накануне в Германии активировали вторую стадию трехступенчатого плана по борьбе с чрезвычайной ситуацией в сфере газа. Так, на первом этапе власти создали координационный штаб и начали следить за темпами заполнения хранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, но компании могут пока самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление. На последнем — устанавливается режим ЧС, что позволяет государству самому распределять ресурсы.Предусматривается, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90 процентов.
https://ria.ru/20220623/germaniya-1797622249.html
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в мире, германия, северный поток — 2, экономика
11:40 24.06.2022 (обновлено: 13:05 24.06.2022)
 
ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока — 2", пишут СМИ

Spiegel: Минфин ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкКабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген
Кабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Кабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части "Северного потока — 2", пишет журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в ведомстве.
"Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода", — утверждает издание.
По словам его собеседников, это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что с технической точки зрения газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к работе и транспортировке газа в Европу.
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 16:36
Энергетический кризис уже пришел в Германию, заявил министр экономики
В свою очередь, российская госкорпорация не может полностью использовать другой трубопровод — "Северный поток" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. С 16 июня "Газпром" сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах. По данным агентства Bloomberg, техника застряла в Канаде после техобслуживания из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сегодня заявил, что в стране газовый кризис. Накануне в Германии активировали вторую стадию трехступенчатого плана по борьбе с чрезвычайной ситуацией в сфере газа. Так, на первом этапе власти создали координационный штаб и начали следить за темпами заполнения хранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, но компании могут пока самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление. На последнем — устанавливается режим ЧС, что позволяет государству самому распределять ресурсы.
Предусматривается, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90 процентов.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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В миреГерманияСеверный поток — 2Экономика
 
 
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