https://ria.ru/20220624/narkotiki-1797840548.html
МВД предложило ввести ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
МВД предложило ввести ответственность за пропаганду наркотиков в интернете - РИА Новости, 24.06.2022
МВД предложило ввести ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
Уголовную ответственность могут ввести в РФ за пропаганду наркотиков в интернете, сообщил первый замначальника главного управления по контролю за оборотом... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:55
2022-06-24T13:55
2022-06-24T13:55
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
наркотики
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовную ответственность могут ввести в РФ за пропаганду наркотиков в интернете, сообщил первый замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров на пресс-конференции."В соответствии с поручением президента сейчас заканчивается работа, и надеемся, что достаточно серьезным шагом в противодействии прежде всего в вопросах, так сказать, предупреждения и отвращения от этого направления противоправной деятельности, связанного с распространением информации о наркотиках, должно стать установление уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в сети интернет и СМИ, в том числе в соцсетях", - заявил Смуров.По его словам, предупреждение - одна из важнейших форм противодействия распространению наркотиков, поэтому серьезное внимание уделяется вопросам оценки той информации, которая распространяется в интернете.В феврале 2021 года был принят закон, вводящий до 15 лет лишения свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков – соответствующие изменения были внесены в ст.230 УК РФ.За пропаганду наркотиков в России предусмотрена административная ответственность, по ст. 6.13 КоАП РФ штрафы накладывали, например, на рэпера Моргенштерна* и блогера Юрия Дудя* (Минюст обоих признал иноагентами).* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220621/narkotiki-1796965615.html
https://ria.ru/20220603/zapad-1792715448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), наркотики
МВД предложило ввести ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
МВД предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовную ответственность могут ввести в РФ за пропаганду наркотиков в интернете, сообщил первый замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров на пресс-конференции.
"В соответствии с поручением президента сейчас заканчивается работа, и надеемся, что достаточно серьезным шагом в противодействии прежде всего в вопросах, так сказать, предупреждения и отвращения от этого направления противоправной деятельности, связанного с распространением информации о наркотиках, должно стать установление уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в сети интернет и СМИ, в том числе в соцсетях", - заявил Смуров.
По его словам, предупреждение - одна из важнейших форм противодействия распространению наркотиков, поэтому серьезное внимание уделяется вопросам оценки той информации, которая распространяется в интернете.
В феврале 2021 года был принят закон, вводящий до 15 лет лишения свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков – соответствующие изменения были внесены в ст.230 УК РФ.
За пропаганду наркотиков в России предусмотрена административная ответственность, по ст. 6.13 КоАП РФ штрафы накладывали, например, на рэпера Моргенштерна
* и блогера Юрия Дудя
* (Минюст обоих признал иноагентами).
* СМИ, выполняющее функции иноагента