https://ria.ru/20220624/narkotiki-1797840548.html

МВД предложило ввести ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

МВД предложило ввести ответственность за пропаганду наркотиков в интернете - РИА Новости, 24.06.2022

МВД предложило ввести ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Уголовную ответственность могут ввести в РФ за пропаганду наркотиков в интернете, сообщил первый замначальника главного управления по контролю за оборотом... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:55

2022-06-24T13:55

2022-06-24T13:55

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

наркотики

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовную ответственность могут ввести в РФ за пропаганду наркотиков в интернете, сообщил первый замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров на пресс-конференции."В соответствии с поручением президента сейчас заканчивается работа, и надеемся, что достаточно серьезным шагом в противодействии прежде всего в вопросах, так сказать, предупреждения и отвращения от этого направления противоправной деятельности, связанного с распространением информации о наркотиках, должно стать установление уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в сети интернет и СМИ, в том числе в соцсетях", - заявил Смуров.По его словам, предупреждение - одна из важнейших форм противодействия распространению наркотиков, поэтому серьезное внимание уделяется вопросам оценки той информации, которая распространяется в интернете.В феврале 2021 года был принят закон, вводящий до 15 лет лишения свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков – соответствующие изменения были внесены в ст.230 УК РФ.За пропаганду наркотиков в России предусмотрена административная ответственность, по ст. 6.13 КоАП РФ штрафы накладывали, например, на рэпера Моргенштерна* и блогера Юрия Дудя* (Минюст обоих признал иноагентами).* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220621/narkotiki-1796965615.html

https://ria.ru/20220603/zapad-1792715448.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), наркотики