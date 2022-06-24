https://ria.ru/20220624/nagrady-1797961765.html
Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков
Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков - РИА Новости, 24.06.2022
Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков за участие в боях за Мариуполь и на Луганском направлении. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:22
2022-06-24T18:22
2022-06-24T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донбасс
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков за участие в боях за Мариуполь и на Луганском направлении."За проявленные мужество и героизм наградил военнослужащих 105 и 107-го мобилизационных полков, которые в составе союзных войск освобождают территорию Донбасса от украинских неонацистов. Они успешно себя проявили в боях за Мариуполь и на Луганском направлении", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика
Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков
Пушилин наградил военнослужащих за участие в боях за Мариуполь и на Луганском направлении