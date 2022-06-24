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Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков
Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков - РИА Новости, 24.06.2022
Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков за участие в боях за Мариуполь и на Луганском направлении. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:22
2022-06-24T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донбасс
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков за участие в боях за Мариуполь и на Луганском направлении."За проявленные мужество и героизм наградил военнослужащих 105 и 107-го мобилизационных полков, которые в составе союзных войск освобождают территорию Донбасса от украинских неонацистов. Они успешно себя проявили в боях за Мариуполь и на Луганском направлении", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220621/nagrada-1797076958.html
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в мире, мариуполь, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика
18:22 24.06.2022
 
Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков

Пушилин наградил военнослужащих за участие в боях за Мариуполь и на Луганском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков за участие в боях за Мариуполь и на Луганском направлении.
"За проявленные мужество и героизм наградил военнослужащих 105 и 107-го мобилизационных полков, которые в составе союзных войск освобождают территорию Донбасса от украинских неонацистов. Они успешно себя проявили в боях за Мариуполь и на Луганском направлении", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонбассДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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