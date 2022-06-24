https://ria.ru/20220624/nagrady-1797961765.html

Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков

Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков - РИА Новости, 24.06.2022

Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков за участие в боях за Мариуполь и на Луганском направлении. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:22

2022-06-24T18:22

2022-06-24T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донбасс

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил военнослужащих двух мобилизационных полков за участие в боях за Мариуполь и на Луганском направлении."За проявленные мужество и героизм наградил военнослужащих 105 и 107-го мобилизационных полков, которые в составе союзных войск освобождают территорию Донбасса от украинских неонацистов. Они успешно себя проявили в боях за Мариуполь и на Луганском направлении", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220621/nagrada-1797076958.html

мариуполь

донбасс

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, мариуполь, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика