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ВКС России уничтожили более двухсот наемников на Украине

ВКС России уничтожили более двухсот наемников на Украине - РИА Новости, 24.06.2022

ВКС России уничтожили более двухсот наемников на Украине

Воздушно-космические силы России за сутки высокоточными ударами уничтожили 200 иностранных наемников и 100 националистов, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:28

2022-06-24T11:28

2022-06-24T11:42

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

николаев (украина)

николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки высокоточными ударами уничтожили 200 иностранных наемников и 100 националистов, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицино Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 "солдат удачи" и до 100 украинских националистов", - говорится в сообщении.

николаев (украина)

николаевская область

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Влада Копылова

воздушно-космические силы россии, николаев (украина), николаевская область, вооруженные силы украины