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ВКС России уничтожили более двухсот наемников на Украине
ВКС России уничтожили более двухсот наемников на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
ВКС России уничтожили более двухсот наемников на Украине
Воздушно-космические силы России за сутки высокоточными ударами уничтожили 200 иностранных наемников и 100 националистов, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:28
2022-06-24T11:28
2022-06-24T11:42
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
николаев (украина)
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки высокоточными ударами уничтожили 200 иностранных наемников и 100 националистов, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицино Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 "солдат удачи" и до 100 украинских националистов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, николаев (украина), николаевская область, вооруженные силы украины
11:28 24.06.2022 (обновлено: 11:42 24.06.2022)
ВКС России уничтожили более двухсот наемников на Украине
ВКС России уничтожили более двухсот наемников в Николаевской и Харьковской областях