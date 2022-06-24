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Москалькова призвала определиться со статусом прибывших с Украины - РИА Новости, 24.06.2022
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Москалькова призвала определиться со статусом прибывших с Украины
Москалькова призвала определиться со статусом прибывших с Украины - РИА Новости, 24.06.2022
Москалькова призвала определиться со статусом прибывших с Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала срочно определиться со статусом прибывших из Донбасса и с Украины и сообщила, что направит... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:22
2022-06-24T11:37
общество
украина
россия
донбасс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала срочно определиться со статусом прибывших из Донбасса и с Украины и сообщила, что направит запрос в соответствующие органы, чтобы разобраться, какой статус имеют другие прибывшие из этого региона."Ваша цифра 55202 человека, получивших временное убежище, меня удивила тем, что она такая маленькая, мизерная. Если на нашей территории находятся полтора миллиона прибывших, то в каком же статусе остальные находятся? И почему они до сих пор не получили? Я сделаю запрос соответствующие органы, наверное, и в ФСБ, и к вам (МВД), чтобы разобраться, что с остальными людьми, почему они не получили статус", - сказала Москалькова в ходе заседания экспертного совета при Аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.Также она отметила, что озабочена тем, что федеральный закон не принимается в ближайшее время и добавила, что обратит внимание депутатов Государственной думы 29 июня на этот вопрос. Кроме того, Москалькова обратила внимание, что необходимо ускорить определение статуса прибывших из Донбасса и с Украины."Мы не знаем, как называть — беженцы, эвакуированные, временно находящиеся... Конечно, надо срочно определиться со статусом", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20220531/bezhentsy-1792027208.html
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общество, украина, россия, донбасс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:22 24.06.2022 (обновлено: 11:37 24.06.2022)
 
Москалькова призвала определиться со статусом прибывших с Украины

Омбудсмен Москалькова призвала определиться со статусом прибывших из Донбасса и с Украины

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала срочно определиться со статусом прибывших из Донбасса и с Украины и сообщила, что направит запрос в соответствующие органы, чтобы разобраться, какой статус имеют другие прибывшие из этого региона.
"Ваша цифра 55202 человека, получивших временное убежище, меня удивила тем, что она такая маленькая, мизерная. Если на нашей территории находятся полтора миллиона прибывших, то в каком же статусе остальные находятся? И почему они до сих пор не получили? Я сделаю запрос соответствующие органы, наверное, и в ФСБ, и к вам (МВД), чтобы разобраться, что с остальными людьми, почему они не получили статус", - сказала Москалькова в ходе заседания экспертного совета при Аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.
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Также она отметила, что озабочена тем, что федеральный закон не принимается в ближайшее время и добавила, что обратит внимание депутатов Государственной думы 29 июня на этот вопрос. Кроме того, Москалькова обратила внимание, что необходимо ускорить определение статуса прибывших из Донбасса и с Украины.
"Мы не знаем, как называть — беженцы, эвакуированные, временно находящиеся... Конечно, надо срочно определиться со статусом", - сказала Москалькова.
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