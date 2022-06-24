https://ria.ru/20220624/moor-1798011721.html

Моор связал технологический суверенитет с межрегиональной кооперацией

Моор связал технологический суверенитет с межрегиональной кооперацией - РИА Новости, 24.06.2022

Моор связал технологический суверенитет с межрегиональной кооперацией

Межрегиональная производственная кооперация помогает добиваться позитивных результатов в работе по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:53

2022-06-24T21:53

2022-06-24T21:53

тюменская область

экономика

технологии

владимир якушев

тюменская область

тобольск

россия

сибур холдинг

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ТЮМЕНЬ, 24 июн - РИА Новости. Межрегиональная производственная кооперация помогает добиваться позитивных результатов в работе по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после совещания по вопросам развития промышленных предприятий Уральского федерального округа.Совещание провел в пятницу в Тобольске полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, участие во встрече приняли руководство, сотрудники, эксперты "СИБУРа", представители Российского союза химиков, властей регионов УрФО и более 50 компаний."На совещании, которое провел в инновационном центре "СИБУРИНТЕХ" в Тобольске полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, обсудили пути достижения технологического суверенитета. Развитие кооперации помогает предприятиям и регионам, используя возможности друг друга, становиться сильнее… Мы в Тюменской области для этого создали и зарегистрировали в Минпромторге межрегиональный нефтегазовый кластер. Рынок сегодня большой, на нем всем хватит места", - написал Моор в своем Telegram-канале.Он отметил, что с 2022 года Тюменская область компенсирует нефтегазодобывающим компаниям от 1,5 до 5% стоимости оборудования и услуг, произведенных предприятиями региона. С продукцией части из них можно было ознакомиться на сопровождавшей встречу выставке. В целом на выставке было представлено 23 предприятия, помимо тюменцев, участие в ней приняли производители Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

https://ria.ru/20220616/stroitelstvo-1795739798.html

https://ria.ru/20220615/infrastruktura-1795546739.html

тюменская область

тобольск

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, владимир якушев, тюменская область, тобольск, россия, сибур холдинг, российский союз химиков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), александр моор