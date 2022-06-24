Моор связал технологический суверенитет с межрегиональной кооперацией
Моор: межрегиональная кооперация поможет достичь технологического суверенитета России
Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 24 июн - РИА Новости. Межрегиональная производственная кооперация помогает добиваться позитивных результатов в работе по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после совещания по вопросам развития промышленных предприятий Уральского федерального округа.
Совещание провел в пятницу в Тобольске полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, участие во встрече приняли руководство, сотрудники, эксперты "СИБУРа", представители Российского союза химиков, властей регионов УрФО и более 50 компаний.
"На совещании, которое провел в инновационном центре "СИБУРИНТЕХ" в Тобольске полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, обсудили пути достижения технологического суверенитета. Развитие кооперации помогает предприятиям и регионам, используя возможности друг друга, становиться сильнее… Мы в Тюменской области для этого создали и зарегистрировали в Минпромторге межрегиональный нефтегазовый кластер. Рынок сегодня большой, на нем всем хватит места", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с 2022 года Тюменская область компенсирует нефтегазодобывающим компаниям от 1,5 до 5% стоимости оборудования и услуг, произведенных предприятиями региона. С продукцией части из них можно было ознакомиться на сопровождавшей встречу выставке. В целом на выставке было представлено 23 предприятия, помимо тюменцев, участие в ней приняли производители Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
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