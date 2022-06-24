Рейтинг@Mail.ru
Моор связал технологический суверенитет с межрегиональной кооперацией - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220624/moor-1798011721.html
Моор связал технологический суверенитет с межрегиональной кооперацией
Моор связал технологический суверенитет с межрегиональной кооперацией - РИА Новости, 24.06.2022
Моор связал технологический суверенитет с межрегиональной кооперацией
Межрегиональная производственная кооперация помогает добиваться позитивных результатов в работе по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:53
2022-06-24T21:53
тюменская область
экономика
технологии
владимир якушев
тюменская область
тобольск
россия
сибур холдинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795815317_0:154:2940:1808_1920x0_80_0_0_5aa6a4917a7f1da25d32ddd38eff68e1.jpg
ТЮМЕНЬ, 24 июн - РИА Новости. Межрегиональная производственная кооперация помогает добиваться позитивных результатов в работе по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после совещания по вопросам развития промышленных предприятий Уральского федерального округа.Совещание провел в пятницу в Тобольске полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, участие во встрече приняли руководство, сотрудники, эксперты "СИБУРа", представители Российского союза химиков, властей регионов УрФО и более 50 компаний."На совещании, которое провел в инновационном центре "СИБУРИНТЕХ" в Тобольске полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, обсудили пути достижения технологического суверенитета. Развитие кооперации помогает предприятиям и регионам, используя возможности друг друга, становиться сильнее… Мы в Тюменской области для этого создали и зарегистрировали в Минпромторге межрегиональный нефтегазовый кластер. Рынок сегодня большой, на нем всем хватит места", - написал Моор в своем Telegram-канале.Он отметил, что с 2022 года Тюменская область компенсирует нефтегазодобывающим компаниям от 1,5 до 5% стоимости оборудования и услуг, произведенных предприятиями региона. С продукцией части из них можно было ознакомиться на сопровождавшей встречу выставке. В целом на выставке было представлено 23 предприятия, помимо тюменцев, участие в ней приняли производители Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
https://ria.ru/20220616/stroitelstvo-1795739798.html
https://ria.ru/20220615/infrastruktura-1795546739.html
тюменская область
тобольск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795815317_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f3fd2a856ddd13797a383bee13021c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, владимир якушев, тюменская область, тобольск, россия, сибур холдинг, российский союз химиков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), александр моор
21:53 24.06.2022
 
Моор связал технологический суверенитет с межрегиональной кооперацией

Моор: межрегиональная кооперация поможет достичь технологического суверенитета России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 24 июн - РИА Новости. Межрегиональная производственная кооперация помогает добиваться позитивных результатов в работе по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после совещания по вопросам развития промышленных предприятий Уральского федерального округа.
Совещание провел в пятницу в Тобольске полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, участие во встрече приняли руководство, сотрудники, эксперты "СИБУРа", представители Российского союза химиков, властей регионов УрФО и более 50 компаний.
Губернатор Тюменской области Александр Моор у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
16 июня, 13:17Тюменская область
Тюменская область на ПМЭФ договорилась о строительстве элеватора
"На совещании, которое провел в инновационном центре "СИБУРИНТЕХ" в Тобольске полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, обсудили пути достижения технологического суверенитета. Развитие кооперации помогает предприятиям и регионам, используя возможности друг друга, становиться сильнее… Мы в Тюменской области для этого создали и зарегистрировали в Минпромторге межрегиональный нефтегазовый кластер. Рынок сегодня большой, на нем всем хватит места", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с 2022 года Тюменская область компенсирует нефтегазодобывающим компаниям от 1,5 до 5% стоимости оборудования и услуг, произведенных предприятиями региона. С продукцией части из них можно было ознакомиться на сопровождавшей встречу выставке. В целом на выставке было представлено 23 предприятия, помимо тюменцев, участие в ней приняли производители Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Другие новости региона читайте здесь>>

Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:35Тюменская область
Тюменская область на развитие инфраструктуры получит 2,16 млрд рублей
 
Тюменская областьЭкономикаТехнологииВладимир ЯкушевТюменская областьТобольскРоссияСибур ХолдингРоссийский союз химиковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Александр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала