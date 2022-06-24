https://ria.ru/20220624/molodezh-1797733053.html

Власти Югры пригласили молодежь из Макеевки на форум "Утро"

Власти Югры пригласили молодежь из Макеевки на форум "Утро" - РИА Новости, 24.06.2022

Власти Югры пригласили молодежь из Макеевки на форум "Утро"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова пригласила молодежь из города Макеевка в ДНР на форум "Утро", который пройдет в августе... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:27

2022-06-24T08:27

2022-06-24T08:27

общество

наталья комарова

макеевка

ханты-мансийск

мариуполь

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова пригласила молодежь из города Макеевка в ДНР на форум "Утро", который пройдет в августе в окружной столице."Впереди День молодежи, и будет правильно, если я от имени югорчан поздравлю с этим праздником молодых людей Макеевки Донецкой Народной Республики и приглашу их для участия в молодежном уральском форуме "Утро", который состоится у нас в регионе в начале августа", - сказала Комарова на церемонии памятного гашения печатной продукции "Гербы субъектов и городов Российской Федерации – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра".Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа. Впервые в истории форума образовательная программа будет сфокусирована не на отдельных участниках, а на сообществах и на их устойчивом командном развитии. Работа форума будет идти по шести тематическим направлениям: экология, урбанистика, цифра, культура, образование и здоровье. Проекты будут создаваться на основе ESG-принципов: бережного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20220616/donbass-1795828509.html

https://ria.ru/20220601/shefstvo-1792423023.html

макеевка

ханты-мансийск

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, наталья комарова, макеевка, ханты-мансийск, мариуполь