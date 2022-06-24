Власти Югры пригласили молодежь из Макеевки на форум "Утро"
Власти Югры пригласили молодежь из Макеевки на форум "Утро" в Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка "Самаровский чугас".. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова пригласила молодежь из города Макеевка в ДНР на форум "Утро", который пройдет в августе в окружной столице.
"Впереди День молодежи, и будет правильно, если я от имени югорчан поздравлю с этим праздником молодых людей Макеевки Донецкой Народной Республики и приглашу их для участия в молодежном уральском форуме "Утро", который состоится у нас в регионе в начале августа", - сказала Комарова на церемонии памятного гашения печатной продукции "Гербы субъектов и городов Российской Федерации – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра".
Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа. Впервые в истории форума образовательная программа будет сфокусирована не на отдельных участниках, а на сообществах и на их устойчивом командном развитии. Работа форума будет идти по шести тематическим направлениям: экология, урбанистика, цифра, культура, образование и здоровье. Проекты будут создаваться на основе ESG-принципов: бережного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.
В мае губернатор Югры Наталья Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.