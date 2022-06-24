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Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику - РИА Новости, 24.06.2022
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Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику
Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику - РИА Новости, 24.06.2022
Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не обладает информацией о том, что Россия якобы планирует атаковать республику в ближайшее время. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T23:49
2022-06-24T23:50
в мире
украина
молдавия
майя санду
донбасс
россия
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не обладает информацией о том, что Россия якобы планирует атаковать республику в ближайшее время.Она также отметила, что в стране никак не притесняются русскоговорящие граждане.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, украина, молдавия, майя санду, донбасс, россия
23:49 24.06.2022 (обновлено: 23:50 24.06.2022)
 
Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику

Президент Молдавии Санду опровергла слухи о планах России атаковать республику

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не обладает информацией о том, что Россия якобы планирует атаковать республику в ближайшее время.
"У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода", - заявила Санду в эфире телеканала Prime в ответ на просьбу прокомментировать слухи о возможности подобного сценария.
Она также отметила, что в стране никак не притесняются русскоговорящие граждане.
"Мы уважаем русскоговорящих граждан Молдавии, хотим, чтобы они чувствовали себя хорошо, никто не задевает их права и свободы", - подчеркнула Санду.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС) - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
12:18
Санду готова заплатить любую цену за проведение реформ на пути к Евросоюзу
 
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