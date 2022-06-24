https://ria.ru/20220624/moldaviya-1798021238.html

Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику

Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику - РИА Новости, 24.06.2022

Президент Молдавии опровергла слухи о планах России атаковать республику

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не обладает информацией о том, что Россия якобы планирует атаковать республику в ближайшее время. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T23:49

2022-06-24T23:49

2022-06-24T23:50

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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не обладает информацией о том, что Россия якобы планирует атаковать республику в ближайшее время.Она также отметила, что в стране никак не притесняются русскоговорящие граждане.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797797942.html

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в мире, украина, молдавия, майя санду, донбасс, россия