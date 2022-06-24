https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797990711.html

В Гагаузии призвали Молдавию не поддерживать антироссийские санкции

В Гагаузии призвали Молдавию не поддерживать антироссийские санкции - РИА Новости, 24.06.2022

В Гагаузии призвали Молдавию не поддерживать антироссийские санкции

Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям приведет к обострению ситуации внутри страны, заявил в пятницу депутат Народного собрания (региональный... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:53

2022-06-24T19:53

2022-06-24T19:53

шарль мишель

игорь гросу

молдавия

россия

гагаузия

снг

евразийский экономический союз

евросоюз

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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям приведет к обострению ситуации внутри страны, заявил в пятницу депутат Народного собрания (региональный парламент) Гагаузской автономии, член республиканского совета Общественной платформы "Народный союз" Виктор Петров.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Приветствуя это решение, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу не исключил, что в знак солидарности с ЕС, Кишинев присоединится к возможным последующим пакетам антироссийских санкций."Призываем руководство страны одуматься и не обострять ситуацию в обществе, которая и так накалена в результате негативной социальной-экономической ситуации в Молдавии и наблюдаемого политического хаоса!" — отмечается в официальном заявлении депутата, размещенном на его страницах в социальных сетях.Петров подчеркнул, что присоединение Молдавии к санкциям против России усугубит нерешенные текущие проблемы в социальной и экономической сферах, а также негативно может сказаться на приднестровском урегулировании."Это бездумная и ошибочная позиция, которая может привести к полной деградации молдавско-российских отношений и падению национальной экономики и, учитывая, сколько молдавских и гагаузских семей связаны историческими узами с Россией, — к полному социальному краху! Добавим к этому нерешенную приднестровскую проблему и получим явную перспективу тотального хаоса на национальном уровне и обнищания всех жителей страны", — констатировал депутат НСГ.Политик выразил опасение, что в свете последних событий власти не дают четкого ответа о перспективе дальнейшего участия Молдавии в СНГ."Не стоит забывать, что республика — член Содружества независимых государств, и никто из провластных политиков не даёт нам ответа на вопрос, как получение статуса "кандидата в члены ЕС" сочетается со взаимодействием в рамках СНГ и со статусом наблюдателя в ЕАЭС, коим Молдавия продолжает оставаться", - напомнил депутат.Петров добавил, что "народ Гагаузии никогда не поддержит разрыва отношений с СНГ и ЕАЭС и, тем более, введение санкций против наших исторических друзей — народа великой России, добрые связи с которым выстраивались на протяжении многих веков".Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220620/gagauziya-1796815925.html

https://ria.ru/20220531/moldaviya-1791801373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шарль мишель, игорь гросу, молдавия, россия, гагаузия, снг, евразийский экономический союз, евросоюз, санкции в отношении россии