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В Гагаузии призвали Молдавию не поддерживать антироссийские санкции - РИА Новости, 24.06.2022
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В Гагаузии призвали Молдавию не поддерживать антироссийские санкции
В Гагаузии призвали Молдавию не поддерживать антироссийские санкции - РИА Новости, 24.06.2022
В Гагаузии призвали Молдавию не поддерживать антироссийские санкции
Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям приведет к обострению ситуации внутри страны, заявил в пятницу депутат Народного собрания (региональный... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:53
2022-06-24T19:53
шарль мишель
игорь гросу
молдавия
россия
гагаузия
снг
евразийский экономический союз
евросоюз
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям приведет к обострению ситуации внутри страны, заявил в пятницу депутат Народного собрания (региональный парламент) Гагаузской автономии, член республиканского совета Общественной платформы "Народный союз" Виктор Петров.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Приветствуя это решение, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу не исключил, что в знак солидарности с ЕС, Кишинев присоединится к возможным последующим пакетам антироссийских санкций."Призываем руководство страны одуматься и не обострять ситуацию в обществе, которая и так накалена в результате негативной социальной-экономической ситуации в Молдавии и наблюдаемого политического хаоса!" — отмечается в официальном заявлении депутата, размещенном на его страницах в социальных сетях.Петров подчеркнул, что присоединение Молдавии к санкциям против России усугубит нерешенные текущие проблемы в социальной и экономической сферах, а также негативно может сказаться на приднестровском урегулировании."Это бездумная и ошибочная позиция, которая может привести к полной деградации молдавско-российских отношений и падению национальной экономики и, учитывая, сколько молдавских и гагаузских семей связаны историческими узами с Россией, — к полному социальному краху! Добавим к этому нерешенную приднестровскую проблему и получим явную перспективу тотального хаоса на национальном уровне и обнищания всех жителей страны", — констатировал депутат НСГ.Политик выразил опасение, что в свете последних событий власти не дают четкого ответа о перспективе дальнейшего участия Молдавии в СНГ."Не стоит забывать, что республика — член Содружества независимых государств, и никто из провластных политиков не даёт нам ответа на вопрос, как получение статуса "кандидата в члены ЕС" сочетается со взаимодействием в рамках СНГ и со статусом наблюдателя в ЕАЭС, коим Молдавия продолжает оставаться", - напомнил депутат.Петров добавил, что "народ Гагаузии никогда не поддержит разрыва отношений с СНГ и ЕАЭС и, тем более, введение санкций против наших исторических друзей — народа великой России, добрые связи с которым выстраивались на протяжении многих веков".Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220620/gagauziya-1796815925.html
https://ria.ru/20220531/moldaviya-1791801373.html
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шарль мишель, игорь гросу, молдавия, россия, гагаузия, снг, евразийский экономический союз, евросоюз, санкции в отношении россии
19:53 24.06.2022
 
В Гагаузии призвали Молдавию не поддерживать антироссийские санкции

Гагаузский депутат: присоединение Молдавии к антироссийским санкциям обострит ситуацию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям приведет к обострению ситуации внутри страны, заявил в пятницу депутат Народного собрания (региональный парламент) Гагаузской автономии, член республиканского совета Общественной платформы "Народный союз" Виктор Петров.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Приветствуя это решение, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу не исключил, что в знак солидарности с ЕС, Кишинев присоединится к возможным последующим пакетам антироссийских санкций.
"Призываем руководство страны одуматься и не обострять ситуацию в обществе, которая и так накалена в результате негативной социальной-экономической ситуации в Молдавии и наблюдаемого политического хаоса!" — отмечается в официальном заявлении депутата, размещенном на его страницах в социальных сетях.
Петров подчеркнул, что присоединение Молдавии к санкциям против России усугубит нерешенные текущие проблемы в социальной и экономической сферах, а также негативно может сказаться на приднестровском урегулировании.
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"Это бездумная и ошибочная позиция, которая может привести к полной деградации молдавско-российских отношений и падению национальной экономики и, учитывая, сколько молдавских и гагаузских семей связаны историческими узами с Россией, — к полному социальному краху! Добавим к этому нерешенную приднестровскую проблему и получим явную перспективу тотального хаоса на национальном уровне и обнищания всех жителей страны", — констатировал депутат НСГ.
Политик выразил опасение, что в свете последних событий власти не дают четкого ответа о перспективе дальнейшего участия Молдавии в СНГ.
"Не стоит забывать, что республика — член Содружества независимых государств, и никто из провластных политиков не даёт нам ответа на вопрос, как получение статуса "кандидата в члены ЕС" сочетается со взаимодействием в рамках СНГ и со статусом наблюдателя в ЕАЭС, коим Молдавия продолжает оставаться", - напомнил депутат.
Петров добавил, что "народ Гагаузии никогда не поддержит разрыва отношений с СНГ и ЕАЭС и, тем более, введение санкций против наших исторических друзей — народа великой России, добрые связи с которым выстраивались на протяжении многих веков".
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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