12:52 24.06.2022 (обновлено: 15:47 24.06.2022)
Санду назвала условия для интеграции Молдавии в Евросоюз
Санду: Молдавии для вступления в Евросоюз нужно трансформировать все области и госорганы
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС)
© Sputnik / Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС)
КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на пути евроинтеграции республике необходимо осуществить трансформации, которые затронут все области и все государственные институты.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Статус страны-кандидата дает нам направление развития, поддержку на этом пути и надежду. (Для интеграции в ЕС – ред.) нам нужны значительные трансформации, которые затронут все институты и области. Чтобы вернуть уважение к закону и органам власти, нужно будет изменить поведение и избавиться от вредных привычек, будет нелегко", - заявила Санду в пятницу на брифинге.
По ее словам, правительство, парламент и администрация президента продолжат работать вместе, чтобы выполнить все условия ЕС.
Санду подчеркнула, что получение Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС не может за ночь изменить ситуацию в стране. Но это дает республике право рассчитывать на поддержку Евросоюза во всех начинаниях.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.