Рейтинг@Mail.ru
Санду назвала условия для интеграции Молдавии в Евросоюз - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797811586.html
Санду назвала условия для интеграции Молдавии в Евросоюз
Санду назвала условия для интеграции Молдавии в Евросоюз - РИА Новости, 24.06.2022
Санду назвала условия для интеграции Молдавии в Евросоюз
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на пути евроинтеграции республике необходимо осуществить трансформации, которые затронут все области и все... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:52
2022-06-24T15:47
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885908_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_2d0bdd724f0c10b664cf37eae758c3d4.jpg
КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на пути евроинтеграции республике необходимо осуществить трансформации, которые затронут все области и все государственные институты.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."Статус страны-кандидата дает нам направление развития, поддержку на этом пути и надежду. (Для интеграции в ЕС – ред.) нам нужны значительные трансформации, которые затронут все институты и области. Чтобы вернуть уважение к закону и органам власти, нужно будет изменить поведение и избавиться от вредных привычек, будет нелегко", - заявила Санду в пятницу на брифинге.По ее словам, правительство, парламент и администрация президента продолжат работать вместе, чтобы выполнить все условия ЕС.Санду подчеркнула, что получение Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС не может за ночь изменить ситуацию в стране. Но это дает республике право рассчитывать на поддержку Евросоюза во всех начинаниях.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220624/kandidaty-1797801965.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885908_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_6d2fc2a8f564e4619d5ec45a83f571a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, евросоюз
12:52 24.06.2022 (обновлено: 15:47 24.06.2022)
 
Санду назвала условия для интеграции Молдавии в Евросоюз

Санду: Молдавии для вступления в Евросоюз нужно трансформировать все области и госорганы

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС)
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС) - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС)
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на пути евроинтеграции республике необходимо осуществить трансформации, которые затронут все области и все государственные институты.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Статус страны-кандидата дает нам направление развития, поддержку на этом пути и надежду. (Для интеграции в ЕС – ред.) нам нужны значительные трансформации, которые затронут все институты и области. Чтобы вернуть уважение к закону и органам власти, нужно будет изменить поведение и избавиться от вредных привычек, будет нелегко", - заявила Санду в пятницу на брифинге.
По ее словам, правительство, парламент и администрация президента продолжат работать вместе, чтобы выполнить все условия ЕС.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
12:30
В Кремле оценили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в ЕС
Санду подчеркнула, что получение Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС не может за ночь изменить ситуацию в стране. Но это дает республике право рассчитывать на поддержку Евросоюза во всех начинаниях.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
 
В миреМолдавияМайя СандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала