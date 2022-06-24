https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797811586.html

Санду назвала условия для интеграции Молдавии в Евросоюз

Санду назвала условия для интеграции Молдавии в Евросоюз - РИА Новости, 24.06.2022

Санду назвала условия для интеграции Молдавии в Евросоюз

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на пути евроинтеграции республике необходимо осуществить трансформации, которые затронут все области и все... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:52

2022-06-24T12:52

2022-06-24T15:47

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на пути евроинтеграции республике необходимо осуществить трансформации, которые затронут все области и все государственные институты.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."Статус страны-кандидата дает нам направление развития, поддержку на этом пути и надежду. (Для интеграции в ЕС – ред.) нам нужны значительные трансформации, которые затронут все институты и области. Чтобы вернуть уважение к закону и органам власти, нужно будет изменить поведение и избавиться от вредных привычек, будет нелегко", - заявила Санду в пятницу на брифинге.По ее словам, правительство, парламент и администрация президента продолжат работать вместе, чтобы выполнить все условия ЕС.Санду подчеркнула, что получение Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС не может за ночь изменить ситуацию в стране. Но это дает республике право рассчитывать на поддержку Евросоюза во всех начинаниях.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220624/kandidaty-1797801965.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз