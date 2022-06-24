https://ria.ru/20220624/mercedes-1797728938.html
В ДТП с Mercedes в центре Москвы погибли два человека
В ДТП с Mercedes в центре Москвы погибли два человека - РИА Новости, 24.06.2022
В ДТП с Mercedes в центре Москвы погибли два человека
Два человека погибли, шестеро пострадали в результате ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T07:27
2022-06-24T07:27
2022-06-24T09:59
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали в результате ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что легковой автомобиль вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел. В столичном дептрансе сообщали, что столкнулись два автомобиля, один из них врезался в здание и загорелся."Рано утром водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома... Автомобиль загорелся. По предварительной информации, пострадало восемь человек, в том числе два человека погибло, шесть госпитализированы", - говорится в сообщении.Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения.Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшие в ДТП - молодежь, им от 19 до 22 лет.
https://ria.ru/20220622/moskva-1797414411.html
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Момент ДТП на Зубовском бульваре
Момент ДТП на Зубовском бульваре
2022-06-24T07:27
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PT0M28S
РИА Новости
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происшествия, москва
07:27 24.06.2022 (обновлено: 09:59 24.06.2022)
В ДТП с Mercedes в центре Москвы погибли два человека
В ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в Москве погибли два человека, шестеро пострадали
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Два человека погибли, шестеро пострадали в результате ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы, сообщается
в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что легковой автомобиль вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы
, врезался в здание и сгорел. В столичном дептрансе сообщали, что столкнулись два автомобиля, один из них врезался в здание и загорелся.
"Рано утром водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома... Автомобиль загорелся. По предварительной информации, пострадало восемь человек, в том числе два человека погибло, шесть госпитализированы", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения.
Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшие в ДТП - молодежь, им от 19 до 22 лет.