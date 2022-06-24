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Индивидуальное меню разработают в подмосковных школах для детей с диабетом
Индивидуальное меню разработают в подмосковных школах для детей с диабетом - РИА Новости, 24.06.2022
Индивидуальное меню разработают в подмосковных школах для детей с диабетом
В Московской области разработают индивидуальное меню в школах для детей с диабетом и пищевыми аллергиями, проект планируют запустить в новом учебном году,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:41
2022-06-24T11:41
2022-06-24T11:41
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Московской области разработают индивидуальное меню в школах для детей с диабетом и пищевыми аллергиями, проект планируют запустить в новом учебном году, сообщили в пресс-службе Мособлдумы."Для детей с диабетом и пищевыми аллергиями будет разработано индивидуальное меню в школах Подмосковья. Запуск регионального проекта запланирован в новом учебном году", - сказано в сообщении.Отмечается, что учащиеся начальных классов школ в Подмосковье обеспечены горячим питанием на 100%. Всего в учреждениях обучаются более 900 тысяч детей, из них больше 45% - ученики 1-4 классов. Вместе с этим с декабря 2021 года проведены пять мероприятий по голосованию о качестве питания среди обучающихся."Вовлеченность учеников в процесс голосования выросла больше чем на 1 миллион голосов. Отмечу положительную динамику показателя "Вкусно". По сравнению с первым голосованием, процент положительного ответа вырос среди 1-4 классов - на 7,4%, среди 5-11 классов - на 14,4%", - приводят в сообщении слова представителя минобразования Московской области Татьяны Лукьяненко.В пресс-службе добавили, что питание в школах Подмосковья обеспечивают 108 поставщиков. В этом учебном году в отношении них провели многочисленные проверки - выявлено 660 нарушений. Преимущественно это касается маркировки пищевых продуктов, условий хранения, несвоевременное прохождение меданализов.
https://ria.ru/20220622/podmoskove-1797270444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума, школа, питание
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Московской области разработают индивидуальное меню в школах для детей с диабетом и пищевыми аллергиями, проект планируют запустить в новом учебном году, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
"Для детей с диабетом и пищевыми аллергиями будет разработано индивидуальное меню в школах Подмосковья
. Запуск регионального проекта запланирован в новом учебном году", - сказано в сообщении.
Отмечается, что учащиеся начальных классов школ в Подмосковье обеспечены горячим питанием на 100%. Всего в учреждениях обучаются более 900 тысяч детей, из них больше 45% - ученики 1-4 классов. Вместе с этим с декабря 2021 года проведены пять мероприятий по голосованию о качестве питания среди обучающихся.
"Вовлеченность учеников в процесс голосования выросла больше чем на 1 миллион голосов. Отмечу положительную динамику показателя "Вкусно". По сравнению с первым голосованием, процент положительного ответа вырос среди 1-4 классов - на 7,4%, среди 5-11 классов - на 14,4%", - приводят в сообщении слова представителя минобразования Московской области Татьяны Лукьяненко.
В пресс-службе добавили, что питание в школах Подмосковья обеспечивают 108 поставщиков. В этом учебном году в отношении них провели многочисленные проверки - выявлено 660 нарушений. Преимущественно это касается маркировки пищевых продуктов, условий хранения, несвоевременное прохождение меданализов.
"Также в регионе продолжился "родительский контроль" за организацией питания школьников. Проведено более 14 тысяч мероприятий по контролю завтраков и порядка 10 тысяч - по контролю обедов. По результатам - "индекс несъедаемости" блюд не превысил 15%. Удовлетворённость родителей качеством питания учащихся за весь период составляла не ниже 85%", - добавили в Мособлдуме.