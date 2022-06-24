Рейтинг@Mail.ru
Маск может пересмотреть сумму предложения за Twitter, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/mask-1797871158.html
Маск может пересмотреть сумму предложения за Twitter, сообщили СМИ
Маск может пересмотреть сумму предложения за Twitter, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
Маск может пересмотреть сумму предложения за Twitter, сообщили СМИ
Известный предприниматель Илон Маск после получения новой информации о функционировании соцсети Twitter может пересмотреть сумму, которую он готов предложить за РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:11
2022-06-24T15:11
технологии
в мире
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595995998_0:3:2944:1659_1920x0_80_0_0_61b6249abf28ecabbbd01b7fa2a20cf9.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Известный предприниматель Илон Маск после получения новой информации о функционировании соцсети Twitter может пересмотреть сумму, которую он готов предложить за покупку соответствующей компании, сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники.Маск 4 апреля сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу - всего за 44 миллиарда долларов. При этом миллиардер планировал вложить примерно 31,5 миллиарда собственных средств, а остальную сумму привлечь за счет сторонних инвесторов. Но 13 мая уже Маск заявил о приостановке процесса приобретения: бизнесмен, по его словам, хочет убедиться, что спамерские и поддельные учетные записи в Twitter составляют менее 5%.Издание утверждает, что адвокаты Маска ещё в середине месяца отправили запрос в Twitter с просьбой представить дополнительные данные о пользователях. А в ответ на это Twitter согласился представить Маску дополнительную информации, на этот раз включая данные API (интерфейсы прикладного программирования) в режиме реального времени."Инсайдеры рассматривают новые данные как признак того, что Маск может попытаться в ближайшее время пересмотреть цену сделки, утверждая, что стоимость Twitter изменилась с появлением новой информации", - пишет издание.Тем временем совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам компании утвердить ее покупку Маском, свидетельствует опубликованный во вторник документ.
https://ria.ru/20220621/twitter-1797140752.html
https://ria.ru/20220606/twitter-1793534241.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595995998_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_811b4e2379b308a15c98d5dd1ef62df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, в мире, илон маск
15:11 24.06.2022
 
Маск может пересмотреть сумму предложения за Twitter, сообщили СМИ

Business Insider: Маск может пересмотреть сумму предложения за Twitter

© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Известный предприниматель Илон Маск после получения новой информации о функционировании соцсети Twitter может пересмотреть сумму, которую он готов предложить за покупку соответствующей компании, сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники.
Маск 4 апреля сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу - всего за 44 миллиарда долларов. При этом миллиардер планировал вложить примерно 31,5 миллиарда собственных средств, а остальную сумму привлечь за счет сторонних инвесторов. Но 13 мая уже Маск заявил о приостановке процесса приобретения: бизнесмен, по его словам, хочет убедиться, что спамерские и поддельные учетные записи в Twitter составляют менее 5%.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 19:03
Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить покупку соцсети Маском
Издание утверждает, что адвокаты Маска ещё в середине месяца отправили запрос в Twitter с просьбой представить дополнительные данные о пользователях. А в ответ на это Twitter согласился представить Маску дополнительную информации, на этот раз включая данные API (интерфейсы прикладного программирования) в режиме реального времени.
"Инсайдеры рассматривают новые данные как признак того, что Маск может попытаться в ближайшее время пересмотреть цену сделки, утверждая, что стоимость Twitter изменилась с появлением новой информации", - пишет издание.
Тем временем совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам компании утвердить ее покупку Маском, свидетельствует опубликованный во вторник документ.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 17:08
Маск обвинил Twitter в непредоставлении информации
 
ТехнологииВ миреИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала