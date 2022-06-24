https://ria.ru/20220624/mask-1797871158.html

Маск может пересмотреть сумму предложения за Twitter, сообщили СМИ

Маск может пересмотреть сумму предложения за Twitter, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022

Маск может пересмотреть сумму предложения за Twitter, сообщили СМИ

Известный предприниматель Илон Маск после получения новой информации о функционировании соцсети Twitter может пересмотреть сумму, которую он готов предложить за РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:11

2022-06-24T15:11

2022-06-24T15:11

технологии

в мире

илон маск

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Известный предприниматель Илон Маск после получения новой информации о функционировании соцсети Twitter может пересмотреть сумму, которую он готов предложить за покупку соответствующей компании, сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники.Маск 4 апреля сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу - всего за 44 миллиарда долларов. При этом миллиардер планировал вложить примерно 31,5 миллиарда собственных средств, а остальную сумму привлечь за счет сторонних инвесторов. Но 13 мая уже Маск заявил о приостановке процесса приобретения: бизнесмен, по его словам, хочет убедиться, что спамерские и поддельные учетные записи в Twitter составляют менее 5%.Издание утверждает, что адвокаты Маска ещё в середине месяца отправили запрос в Twitter с просьбой представить дополнительные данные о пользователях. А в ответ на это Twitter согласился представить Маску дополнительную информации, на этот раз включая данные API (интерфейсы прикладного программирования) в режиме реального времени."Инсайдеры рассматривают новые данные как признак того, что Маск может попытаться в ближайшее время пересмотреть цену сделки, утверждая, что стоимость Twitter изменилась с появлением новой информации", - пишет издание.Тем временем совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам компании утвердить ее покупку Маском, свидетельствует опубликованный во вторник документ.

https://ria.ru/20220621/twitter-1797140752.html

https://ria.ru/20220606/twitter-1793534241.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, в мире, илон маск