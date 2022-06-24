https://ria.ru/20220624/marodery-1797990202.html
В Херсоне мародеры разграбили и устроили погром в здании налоговой службы
В Херсоне мародеры разграбили и устроили погром в здании налоговой службы - РИА Новости, 24.06.2022
В Херсоне мародеры разграбили и устроили погром в здании налоговой службы
Главное здание налоговой службы в Херсоне было разграблено после того, как его покинули прежние сотрудники, мародеры устроили погром во внутренних помещениях и... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:51
2022-06-24T19:51
2022-06-24T19:51
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ХЕРСОН, 24 июн - РИА Новости. Главное здание налоговой службы в Херсоне было разграблено после того, как его покинули прежние сотрудники, мародеры устроили погром во внутренних помещениях и вынесли технику, сообщили РИА Новости в налоговой службе по Херсонской области.По его словам, какое-то время там, возможно, "обитали какие-то люди, судя по признакам, которые видно". "Сейчас будем приводить его в порядок и переходить на работу в это здание, принимать субъекты хозяйствования", - добавил он.Собеседник агентства отметил, что все личные вещи сотрудников, которые остались после погрома и разграбления, будут сохранены, и их владельцы смогут в любое время обратиться в налоговую службу и забрать то, что было ими оставлено на рабочих местах.
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херсонская область , херсон
В Херсоне мародеры разграбили и устроили погром в здании налоговой службы
В Херсоне мародеры устроили погром и вынесли технику из главного здания налоговой службы
ХЕРСОН, 24 июн - РИА Новости. Главное здание налоговой службы в Херсоне было разграблено после того, как его покинули прежние сотрудники, мародеры устроили погром во внутренних помещениях и вынесли технику, сообщили РИА Новости в налоговой службе по Херсонской области.
"Когда открыли здание налоговой… удручающая картина – выбитые и вырванные с косяками двери. Люди, когда уходили с рабочих мест, оставляли свои личные вещи. Это все перевернуто, оргтехника вынесена. Мы провели инвентаризацию, там осталось порядка 30 системных блоков. Остальные где-то "ушли". Был банальный грабеж здания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, какое-то время там, возможно, "обитали какие-то люди, судя по признакам, которые видно". "Сейчас будем приводить его в порядок и переходить на работу в это здание, принимать субъекты хозяйствования", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что все личные вещи сотрудников, которые остались после погрома и разграбления, будут сохранены, и их владельцы смогут в любое время обратиться в налоговую службу и забрать то, что было ими оставлено на рабочих местах.