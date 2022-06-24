https://ria.ru/20220624/lyagushki-1797715756.html

Pro Wildlife: любовь к поеданию лягушек приведет к экологической катастрофе

Pro Wildlife: любовь к поеданию лягушек приведет к экологической катастрофе - РИА Новости, 24.06.2022

Pro Wildlife: любовь к поеданию лягушек приведет к экологической катастрофе

Импорт миллионов лягушачьих лапок в ЕС угрожает популяции этих амфибий в странах-поставщиках, следует из доклада организации Pro Wildlife. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T00:06

2022-06-24T00:06

2022-06-24T00:06

индонезия

турция

албания

евросоюз

евростат

сша

франция

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Импорт миллионов лягушачьих лапок в ЕС угрожает популяции этих амфибий в странах-поставщиках, следует из доклада организации Pro Wildlife.Согласно докладу, ссылающемуся на данные Евростата, в период с 2010 по 2019 годы ЕС импортировал более 40 тысяч тонн лягушачьих лапок. Главными импортерами являются Бельгия, Франция, Нидерланды, Италия и Испания. Около 74% импорта ЕС поступает из Индонезии, 4% из Турции и 0,7% из Албании.Исследователи отмечают, что США также импортируют огромное количество лягушек, но в их случае речь идет, в основном, о животных, выращенных на специальных фермах. В отличие от Соединенных Штатов ЕС импортирует лягушек, выловленных в дикой природе, умножая риски экологической катастрофы.Зоозащитники высказывают опасения, что популяция гигантской яванской лягушки в Индонезии (Limnonectes macrodon) уже истощена до опасного уровня, поскольку страна отменила квоты на экспорт этого вида.Исследования также показали тревожное сокращение популяции лягушек в Турции. Согласно докладу, местные анатолийские лягушки могут исчезнуть до 2032 года, если сохранятся существующие темпы их вылова.В Албании, четвертом по объему поставщике лягушек в ЕС, угрозе подвергается местный эндемик - албанская водная лягушка (Pelophylax shqipericus).Авторы доклада обращают внимание на важную роль, которую убивающие насекомых лягушки играют в мировой экосистеме. Таким образом, в связи с сокращением их популяции в мире наблюдается рост использования токсичных пестицидов и инсектицидов.

https://ria.ru/20220301/elektroosheyniki-1775789678.html

индонезия

турция

албания

сша

франция

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индонезия, турция, албания, евросоюз, евростат, сша, франция