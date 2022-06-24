https://ria.ru/20220624/kuzbass-1797768106.html

Экс-директора турфирмы в Кузбассе осудили на четыре года за обман клиентов

Экс-директора турфирмы в Кузбассе осудили на четыре года за обман клиентов - РИА Новости, 24.06.2022

Экс-директора турфирмы в Кузбассе осудили на четыре года за обман клиентов

Бывшая директор турфирмы в Киселевске получила четыре года колонии за обман клиентов на 6,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:02

2022-06-24T11:02

2022-06-24T11:02

туризм

происшествия

киселевск

новости - туризм

мошенничество

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КЕМЕРОВО, 24 июн — РИА Новости. Бывшая директор турфирмы в Киселевске получила четыре года колонии за обман клиентов на 6,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области."Суд признал фигурантку виновной в мошенничестве и приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденной предоставлена отсрочка до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", — уточняет полицейский главк.Отмечается, что также приговором суда удовлетворен 41 гражданский иск потерпевших на общую сумму более пяти миллионов рублей.В 2019 году в полицию Киселевска поступили заявления от клиентов одной из местных туристических фирм. Они приобрели путевки на отдых за границу, однако обязательств по бронированию авиабилетов и отелей организация не выполнила, а ее директор перестала отвечать на звонки. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали женщину.Следствие установлено, что фигурантка знала о тяжелом финансовом положении организации и невозможности исполнять обязательства по договорам оказания услуг, однако продолжала продавать туры. Потерпевшими стали 57 клиентов компании.

https://ria.ru/20220620/moskva-1796725146.html

киселевск

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, киселевск, новости - туризм, мошенничество, туризм, туристы