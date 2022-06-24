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В рязанской больнице рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.06.2022
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В рязанской больнице рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76
В рязанской больнице рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.06.2022
В рязанской больнице рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76
Три пациента поступили в Рязанскую областную клиническую больницу после крушения самолета в Рязани, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:45
2022-06-24T11:24
происшествия
рязань
москва
россия
рязанская область
ил-76
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Три пациента поступили в Рязанскую областную клиническую больницу после крушения самолета в Рязани, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, заявил главврач ОКБ Андрей Карпунин."В настоящий момент в областной клинической больнице в травмцентре первого уровня проходят лечение трое пострадавших. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Пациент поступил с тяжелой сочетанной травмой – проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция легких", - рассказал врач в видеоосообщении, опубликованном на его странице в социальной сети "ВКонтакте".Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.
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происшествия, рязань, москва, россия, рязанская область, ил-76
09:45 24.06.2022 (обновлено: 11:24 24.06.2022)
 
В рязанской больнице рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76

Главврач больницы рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета в Рязани

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области. 24 июня 2022
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области. 24 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области. 24 июня 2022
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Три пациента поступили в Рязанскую областную клиническую больницу после крушения самолета в Рязани, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, заявил главврач ОКБ Андрей Карпунин.
"В настоящий момент в областной клинической больнице в травмцентре первого уровня проходят лечение трое пострадавших. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Пациент поступил с тяжелой сочетанной травмой – проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция легких", - рассказал врач в видеоосообщении, опубликованном на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
09:29
Экипаж упавшего в Рязани Ил-76 отводил самолет, чтобы не врезаться в дома
 
ПроисшествияРязаньМоскваРоссияРязанская областьИл-76
 
 
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