https://ria.ru/20220624/krushenie-1797744543.html

В рязанской больнице рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76

В рязанской больнице рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 24.06.2022

В рязанской больнице рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76

Три пациента поступили в Рязанскую областную клиническую больницу после крушения самолета в Рязани, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:45

2022-06-24T09:45

2022-06-24T11:24

происшествия

рязань

москва

россия

рязанская область

ил-76

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Три пациента поступили в Рязанскую областную клиническую больницу после крушения самолета в Рязани, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, заявил главврач ОКБ Андрей Карпунин."В настоящий момент в областной клинической больнице в травмцентре первого уровня проходят лечение трое пострадавших. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Пациент поступил с тяжелой сочетанной травмой – проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция легких", - рассказал врач в видеоосообщении, опубликованном на его странице в социальной сети "ВКонтакте".Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.

https://ria.ru/20220624/il-76-1797741483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, рязань, москва, россия, рязанская область, ил-76