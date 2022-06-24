09:45 24.06.2022 (обновлено: 11:24 24.06.2022)
В рязанской больнице рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76
Главврач больницы рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета в Рязани
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области. 24 июня 2022
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области. 24 июня 2022
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Три пациента поступили в Рязанскую областную клиническую больницу после крушения самолета в Рязани, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, заявил главврач ОКБ Андрей Карпунин.
"В настоящий момент в областной клинической больнице в травмцентре первого уровня проходят лечение трое пострадавших. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Пациент поступил с тяжелой сочетанной травмой – проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция легких", - рассказал врач в видеоосообщении, опубликованном на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.