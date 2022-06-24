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Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени
Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени - РИА Новости, 24.06.2022
Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени
Военнослужащий из Хабаровского края удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:08
2022-06-24T09:08
2022-06-24T09:08
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащий из Хабаровского края удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.В пятницу глава региона встречал военный борт с личным составом Восточного округа войск национальной гвардии РФ. Военнослужащие несколько месяцев выполняли служебно-боевые задачи во время специальной военной операции."Впервые в Восточном округе войск Росгвардии военнослужащий удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени. Также некоторые отмечены ведомственными знаками отличия и благодарностью губернатора Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что вместе с командующим Восточным округом войск Росгвардии генерал-полковником Игорем Голлоевым вручили бойцам государственные награды: орден Мужества, медали "За Отвагу", "За заслуги перед Отечеством", Суворова и Жукова. Скольких военных наградили, Дегтярев не уточнил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, хабаровский край, михаил дегтярев
Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени
Дегтярев: военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени