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Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени
Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени - РИА Новости, 24.06.2022
Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени
Военнослужащий из Хабаровского края удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:08
2022-06-24T09:08
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащий из Хабаровского края удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.В пятницу глава региона встречал военный борт с личным составом Восточного округа войск национальной гвардии РФ. Военнослужащие несколько месяцев выполняли служебно-боевые задачи во время специальной военной операции."Впервые в Восточном округе войск Росгвардии военнослужащий удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени. Также некоторые отмечены ведомственными знаками отличия и благодарностью губернатора Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что вместе с командующим Восточным округом войск Росгвардии генерал-полковником Игорем Голлоевым вручили бойцам государственные награды: орден Мужества, медали "За Отвагу", "За заслуги перед Отечеством", Суворова и Жукова. Скольких военных наградили, Дегтярев не уточнил.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, хабаровский край, михаил дегтярев
09:08 24.06.2022
 
Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени

Дегтярев: военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военные в Донбассе
Российские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ХАБАРОВСК, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащий из Хабаровского края удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
В пятницу глава региона встречал военный борт с личным составом Восточного округа войск национальной гвардии РФ. Военнослужащие несколько месяцев выполняли служебно-боевые задачи во время специальной военной операции.
"Впервые в Восточном округе войск Росгвардии военнослужащий удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени. Также некоторые отмечены ведомственными знаками отличия и благодарностью губернатора Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вместе с командующим Восточным округом войск Росгвардии генерал-полковником Игорем Голлоевым вручили бойцам государственные награды: орден Мужества, медали "За Отвагу", "За заслуги перед Отечеством", Суворова и Жукова. Скольких военных наградили, Дегтярев не уточнил.
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияХабаровский крайМихаил Дегтярев
 
 
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