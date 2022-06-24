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Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени

Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени - РИА Новости, 24.06.2022

Военного из Хабаровского края удостоили Георгиевского креста IV степени

Военнослужащий из Хабаровского края удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:08

2022-06-24T09:08

2022-06-24T09:08

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащий из Хабаровского края удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.В пятницу глава региона встречал военный борт с личным составом Восточного округа войск национальной гвардии РФ. Военнослужащие несколько месяцев выполняли служебно-боевые задачи во время специальной военной операции."Впервые в Восточном округе войск Росгвардии военнослужащий удостоен знака отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени. Также некоторые отмечены ведомственными знаками отличия и благодарностью губернатора Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что вместе с командующим Восточным округом войск Росгвардии генерал-полковником Игорем Голлоевым вручили бойцам государственные награды: орден Мужества, медали "За Отвагу", "За заслуги перед Отечеством", Суворова и Жукова. Скольких военных наградили, Дегтярев не уточнил.

россия

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, хабаровский край, михаил дегтярев