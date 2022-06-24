https://ria.ru/20220624/koronavirus-1797771181.html
В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2022
В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 8,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:05
2022-06-24T11:05
2022-06-24T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 8,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 24 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 102 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, снижение - в 39, ситуация не изменилась в восьми.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 225 человек, на 8,3% меньше в сравнении с 23 июня."Выявлено 3 154 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 65 человек", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220624/vaktsinatsiya-1797758356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
В России выявили 3154 новых случая заражения коронавирусом