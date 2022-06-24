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Консультации с США по двусторонним "раздражителям" невозможны, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2022
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Консультации с США по двусторонним "раздражителям" невозможны, заявил МИД
Консультации с США по двусторонним "раздражителям" невозможны, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2022
Консультации с США по двусторонним "раздражителям" невозможны, заявил МИД
Россия считает объективно невозможным проведение планировавшихся экспертных консультаций с США по двусторонним "раздражителям", Вашингтон их только "множит",... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:22
2022-06-24T11:22
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия считает объективно невозможным проведение планировавшихся экспертных консультаций с США по двусторонним "раздражителям", Вашингтон их только "множит", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В этой связи акцентируем, что российская сторона считает объективно невозможным проведение планировавшихся в ближайшее время российско-американских экспертных консультаций по двусторонним "раздражителям", особенно принимая во внимание, что Вашингтон на практике эти самые "раздражители" только и множит", - говорится в комментарии на сайте министерства.Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявлял в конце февраля, что Россия готова продолжать консультации с США по устранению двусторонних "раздражителей", но нужен равный учет интересов друг друга.
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:22 24.06.2022
 
Консультации с США по двусторонним "раздражителям" невозможны, заявил МИД

Захарова: экспертные консультации с США по двусторонним "раздражителям" невозможны

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия считает объективно невозможным проведение планировавшихся экспертных консультаций с США по двусторонним "раздражителям", Вашингтон их только "множит", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В этой связи акцентируем, что российская сторона считает объективно невозможным проведение планировавшихся в ближайшее время российско-американских экспертных консультаций по двусторонним "раздражителям", особенно принимая во внимание, что Вашингтон на практике эти самые "раздражители" только и множит", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявлял в конце февраля, что Россия готова продолжать консультации с США по устранению двусторонних "раздражителей", но нужен равный учет интересов друг друга.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:00
МИД пообещал ответ на попытки США разговаривать с позиции силы
 
РоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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