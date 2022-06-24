https://ria.ru/20220624/konsultatsii-1797776885.html

Консультации с США по двусторонним "раздражителям" невозможны, заявил МИД

Консультации с США по двусторонним "раздражителям" невозможны, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2022

Консультации с США по двусторонним "раздражителям" невозможны, заявил МИД

Россия считает объективно невозможным проведение планировавшихся экспертных консультаций с США по двусторонним "раздражителям", Вашингтон их только "множит",... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:22

2022-06-24T11:22

2022-06-24T11:22

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия считает объективно невозможным проведение планировавшихся экспертных консультаций с США по двусторонним "раздражителям", Вашингтон их только "множит", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В этой связи акцентируем, что российская сторона считает объективно невозможным проведение планировавшихся в ближайшее время российско-американских экспертных консультаций по двусторонним "раздражителям", особенно принимая во внимание, что Вашингтон на практике эти самые "раздражители" только и множит", - говорится в комментарии на сайте министерства.Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявлял в конце февраля, что Россия готова продолжать консультации с США по устранению двусторонних "раздражителей", но нужен равный учет интересов друг друга.

https://ria.ru/20220624/mery-1797769486.html

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сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова