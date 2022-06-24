https://ria.ru/20220624/komissiya-1797838377.html

Сбербанк введет комиссию за переводы через сторонние приложения

Сбербанк введет комиссию за переводы через сторонние приложения - РИА Новости, 24.06.2022

Сбербанк введет комиссию за переводы через сторонние приложения

С начала июля Сбербанк введет комиссию в 1,25 процента на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:51

2022-06-24T13:51

2022-06-24T15:52

сбербанк россии

экономика

россия

сбер

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740573956_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5fb2746cf9c0ef69938f95f4bd0fb8ff.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. С начала июля Сбербанк введет комиссию в 1,25 процента на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения.Нижний порог стоимости услуги составит 30 рублей, максимальный размер — 150 рублей.При этом у пользователей останется возможность отправлять другим клиентам финансовой организации до 50 тысяч рублей без дополнительной платы в "СберБанке Онлайн". Кроме того, для них действуют переводы до ста тысяч рублей в месяц клиентам других банков через Систему быстрых платежей.Как пояснила пресс-служба, Сбербанк на протяжении длительного периода времени бесплатно оказывал подобные услуги.Также собеседники агентства добавили, что Сбербанк вложил достаточно сил и средств, чтобы клиенты пользовались его услугами и не выводили средства в другие финансовые организации."Мы не видим причин для "сдергивания" нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов", — заключили в "Сбере".Кроме того, пользователям все так же доступны переводы внутри банка без комиссии в рамках бесплатного лимита и развитая сеть банкоматов.

https://ria.ru/20220621/perevody-1796987964.html

https://realty.ria.ru/20220617/sberbank-1796190575.html

https://ria.ru/20220617/sberbank-1795980967.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сбербанк россии, экономика, россия, сбер, технологии