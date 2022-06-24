https://ria.ru/20220624/komissiya-1797838377.html
Сбербанк введет комиссию за переводы через сторонние приложения
Сбербанк введет комиссию за переводы через сторонние приложения - РИА Новости, 24.06.2022
Сбербанк введет комиссию за переводы через сторонние приложения
С начала июля Сбербанк введет комиссию в 1,25 процента на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:51
2022-06-24T13:51
2022-06-24T15:52
сбербанк россии
экономика
россия
сбер
технологии
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. С начала июля Сбербанк введет комиссию в 1,25 процента на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения.Нижний порог стоимости услуги составит 30 рублей, максимальный размер — 150 рублей.При этом у пользователей останется возможность отправлять другим клиентам финансовой организации до 50 тысяч рублей без дополнительной платы в "СберБанке Онлайн". Кроме того, для них действуют переводы до ста тысяч рублей в месяц клиентам других банков через Систему быстрых платежей.Как пояснила пресс-служба, Сбербанк на протяжении длительного периода времени бесплатно оказывал подобные услуги.Также собеседники агентства добавили, что Сбербанк вложил достаточно сил и средств, чтобы клиенты пользовались его услугами и не выводили средства в другие финансовые организации."Мы не видим причин для "сдергивания" нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов", — заключили в "Сбере".Кроме того, пользователям все так же доступны переводы внутри банка без комиссии в рамках бесплатного лимита и развитая сеть банкоматов.
https://ria.ru/20220621/perevody-1796987964.html
https://realty.ria.ru/20220617/sberbank-1796190575.html
https://ria.ru/20220617/sberbank-1795980967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, экономика, россия, сбер, технологии
13:51 24.06.2022 (обновлено: 15:52 24.06.2022)
Сбербанк введет комиссию за переводы через сторонние приложения
Сбербанк с июля введет комиссию в 1,25 процента за переводы на карты других банков
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. С начала июля Сбербанк введет комиссию в 1,25 процента на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения.
Нижний порог стоимости услуги составит 30 рублей, максимальный размер — 150 рублей.
При этом у пользователей останется возможность отправлять другим клиентам финансовой организации до 50 тысяч рублей без дополнительной платы в "СберБанке
Онлайн". Кроме того, для них действуют переводы до ста тысяч рублей в месяц клиентам других банков через Систему быстрых платежей.
Как пояснила пресс-служба, Сбербанк на протяжении длительного периода времени бесплатно оказывал подобные услуги.
"Мы доработали множество наших сервисов и продуктов, которые полностью закрывают все потребности клиентов. Сейчас мы приводим тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией", — сообщили РИА Новости в банке.
Также собеседники агентства добавили, что Сбербанк вложил достаточно сил и средств, чтобы клиенты пользовались его услугами и не выводили средства в другие финансовые организации.
"Мы не видим причин для "сдергивания" нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов", — заключили в "Сбере
".
Кроме того, пользователям все так же доступны переводы внутри банка без комиссии в рамках бесплатного лимита и развитая сеть банкоматов.