https://ria.ru/20220624/kino-1797815756.html

Стало известно, кто исполнит главные роли в перезапуске "Детей шпионов"

Стало известно, кто исполнит главные роли в перезапуске "Детей шпионов" - РИА Новости, 24.06.2022

Стало известно, кто исполнит главные роли в перезапуске "Детей шпионов"

Звезда "Шазама!" Закари Левай, Джина Родригез, Эверли Карганилла и Коннор Эстерсон исполнят главные роли в перезапуске "Детей шпионов" от Netflix, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:20

2022-06-24T16:20

2022-06-24T16:20

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Звезда "Шазама!" Закари Левай, Джина Родригез, Эверли Карганилла и Коннор Эстерсон исполнят главные роли в перезапуске "Детей шпионов" от Netflix, сообщает Deadline.Режиссер, сценарист и продюсер проекта — Роберт Родригес. Он снял все четыре картины франшизы. Главным злодеем в фильме станет могущественный компьютерный гений. По средством вируса он контролирует компьютерные технологии. Детям шпионов предстоит спасти и своих родителей, и мир. Первая лента из серии вышла 30 марта 2001 года. Главные герои — Кармен и Джуни Кортес (Алекса Вега и Дэрил Сабара). Их родители — секретные агенты в отставке, которые были вынуждены вернуться в профессию (Антонио Бандерас и Карла Гуджино).

https://ria.ru/20220622/dune-1797228050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , технологии