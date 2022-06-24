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Стало известно, кто исполнит главные роли в перезапуске "Детей шпионов"
Стало известно, кто исполнит главные роли в перезапуске "Детей шпионов" - РИА Новости, 24.06.2022
Стало известно, кто исполнит главные роли в перезапуске "Детей шпионов"
Звезда "Шазама!" Закари Левай, Джина Родригез, Эверли Карганилла и Коннор Эстерсон исполнят главные роли в перезапуске "Детей шпионов" от Netflix, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:20
2022-06-24T16:20
2022-06-24T16:20
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Звезда "Шазама!" Закари Левай, Джина Родригез, Эверли Карганилла и Коннор Эстерсон исполнят главные роли в перезапуске "Детей шпионов" от Netflix, сообщает Deadline.Режиссер, сценарист и продюсер проекта — Роберт Родригес. Он снял все четыре картины франшизы. Главным злодеем в фильме станет могущественный компьютерный гений. По средством вируса он контролирует компьютерные технологии. Детям шпионов предстоит спасти и своих родителей, и мир. Первая лента из серии вышла 30 марта 2001 года. Главные герои — Кармен и Джуни Кортес (Алекса Вега и Дэрил Сабара). Их родители — секретные агенты в отставке, которые были вынуждены вернуться в профессию (Антонио Бандерас и Карла Гуджино).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , технологии
Стало известно, кто исполнит главные роли в перезапуске "Детей шпионов"
Звезда "Шазама!" Закари Левай исполнит главную роль в перезапуске "Детей шпионов"