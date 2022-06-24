https://ria.ru/20220624/kiberataki-1797864807.html

Краснов назвал Украину киберагрессором

Краснов назвал Украину киберагрессором - РИА Новости, 24.06.2022

Краснов назвал Украину киберагрессором

Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что целью киберагрессии Украины стала критическая инфраструктура РФ и Белоруссии, передает пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:56

2022-06-24T14:56

2022-06-24T14:59

безопасность

украина

россия

белоруссия

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что целью киберагрессии Украины стала критическая инфраструктура РФ и Белоруссии, передает пресс-служба российской Генпрокуратуры.На встрече с генпрокурором Белоруссии Андреем Шведом в рамках рабочего визита в Минск Краснов отметил, что русофобия в ряде западных стран отразилась на правоохранительном сотрудничестве. Другим трендом он назвал активное использование информационно-телекоммуникационных технологий в геополитической борьбе."Причем в случае с Украиной мы наблюдаем их открытую милитаризацию, ничем не прикрытую киберагрессию, целью которой является критическая инфраструктура России и Белоруссии", – сказал Краснов. Он также поздравил коллег со 100-летием образования органов белорусской прокуратуры.

https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, белоруссия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов