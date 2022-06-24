14:56 24.06.2022 (обновлено: 14:59 24.06.2022)
Краснов назвал Украину киберагрессором
Краснов назвал Украину киберагрессором, нацеленным на инфраструктуру России и Белоруссии
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что целью киберагрессии Украины стала критическая инфраструктура РФ и Белоруссии, передает пресс-служба российской Генпрокуратуры.
На встрече с генпрокурором Белоруссии Андреем Шведом в рамках рабочего визита в Минск Краснов отметил, что русофобия в ряде западных стран отразилась на правоохранительном сотрудничестве. Другим трендом он назвал активное использование информационно-телекоммуникационных технологий в геополитической борьбе.
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