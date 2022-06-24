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Краснов назвал Украину киберагрессором - РИА Новости, 24.06.2022
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Краснов назвал Украину киберагрессором
Краснов назвал Украину киберагрессором - РИА Новости, 24.06.2022
Краснов назвал Украину киберагрессором
Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что целью киберагрессии Украины стала критическая инфраструктура РФ и Белоруссии, передает пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:56
2022-06-24T14:59
безопасность
украина
россия
белоруссия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что целью киберагрессии Украины стала критическая инфраструктура РФ и Белоруссии, передает пресс-служба российской Генпрокуратуры.На встрече с генпрокурором Белоруссии Андреем Шведом в рамках рабочего визита в Минск Краснов отметил, что русофобия в ряде западных стран отразилась на правоохранительном сотрудничестве. Другим трендом он назвал активное использование информационно-телекоммуникационных технологий в геополитической борьбе."Причем в случае с Украиной мы наблюдаем их открытую милитаризацию, ничем не прикрытую киберагрессию, целью которой является критическая инфраструктура России и Белоруссии", – сказал Краснов. Он также поздравил коллег со 100-летием образования органов белорусской прокуратуры.
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безопасность, украина, россия, белоруссия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
14:56 24.06.2022 (обновлено: 14:59 24.06.2022)
 
Краснов назвал Украину киберагрессором

Краснов назвал Украину киберагрессором, нацеленным на инфраструктуру России и Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что целью киберагрессии Украины стала критическая инфраструктура РФ и Белоруссии, передает пресс-служба российской Генпрокуратуры.
На встрече с генпрокурором Белоруссии Андреем Шведом в рамках рабочего визита в Минск Краснов отметил, что русофобия в ряде западных стран отразилась на правоохранительном сотрудничестве. Другим трендом он назвал активное использование информационно-телекоммуникационных технологий в геополитической борьбе.
"Причем в случае с Украиной мы наблюдаем их открытую милитаризацию, ничем не прикрытую киберагрессию, целью которой является критическая инфраструктура России и Белоруссии", – сказал Краснов. Он также поздравил коллег со 100-летием образования органов белорусской прокуратуры.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 18:01Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУТелефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях. "Фабрики ботов" и целые кампании, провоцирующие страх и панику. Всt это — работа Центров информационно-психологических операций ВСУ. Кто открыл этот фронт гибридной войны и в чем ее цель?
 
БезопасностьУкраинаРоссияБелоруссияГенеральная прокуратура РФИгорь Краснов
 
 
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