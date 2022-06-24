Рейтинг@Mail.ru
Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/khorvatiya-1797898197.html
Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро
Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро - РИА Новости, 24.06.2022
Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро
Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:16
2022-06-24T16:30
в мире
хорватия
евросоюз
европейский совет
шарль мишель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727035621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da679a11b7c6410961349b969b2cfaa5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.Ранее на министерском уровне в ЕС было принято решение, которое позволяет Хорватии войти в еврозону с 2023 года и стать ее 20-м членом."Большой шаг был сделан Хорватией о присоединении к еврозоне. Важное решение, которое было поддержано Европейским советом", - заявил Мишель.
https://ria.ru/20220624/voyna-1797814421.html
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727035621_84:0:1836:1314_1920x0_80_0_0_92c27849b81dcafec9d79363cce09b30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, евросоюз, европейский совет, шарль мишель
16:16 24.06.2022 (обновлено: 16:30 24.06.2022)
 
Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро

Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро с 2023 года

© Pixabay / marijana1Город Сплит в Хорватии
Город Сплит в Хорватии - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Pixabay / marijana1
Город Сплит в Хорватии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.
Ранее на министерском уровне в ЕС было принято решение, которое позволяет Хорватии войти в еврозону с 2023 года и стать ее 20-м членом.
Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 12:58
Лавров предположил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
"Большой шаг был сделан Хорватией о присоединении к еврозоне. Важное решение, которое было поддержано Европейским советом", - заявил Мишель.
 
В миреХорватияЕвросоюзЕвропейский советШарль Мишель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала