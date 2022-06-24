https://ria.ru/20220624/khorvatiya-1797898197.html
Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро
Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро - РИА Новости, 24.06.2022
Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро
Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:16
2022-06-24T16:16
2022-06-24T16:30
в мире
хорватия
евросоюз
европейский совет
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.Ранее на министерском уровне в ЕС было принято решение, которое позволяет Хорватии войти в еврозону с 2023 года и стать ее 20-м членом."Большой шаг был сделан Хорватией о присоединении к еврозоне. Важное решение, которое было поддержано Европейским советом", - заявил Мишель.
https://ria.ru/20220624/voyna-1797814421.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, хорватия, евросоюз, европейский совет, шарль мишель
16:16 24.06.2022 (обновлено: 16:30 24.06.2022)
Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро
Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро с 2023 года