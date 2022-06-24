https://ria.ru/20220624/khorvatiya-1797898197.html

Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро

Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро - РИА Новости, 24.06.2022

Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро

Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:16

2022-06-24T16:16

2022-06-24T16:30

в мире

хорватия

евросоюз

европейский совет

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции.Ранее на министерском уровне в ЕС было принято решение, которое позволяет Хорватии войти в еврозону с 2023 года и стать ее 20-м членом."Большой шаг был сделан Хорватией о присоединении к еврозоне. Важное решение, которое было поддержано Европейским советом", - заявил Мишель.

https://ria.ru/20220624/voyna-1797814421.html

хорватия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хорватия, евросоюз, европейский совет, шарль мишель