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Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ
Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ
Подразделения украинских войск и теробороны разместились в Харьковском ПТУ, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:43
2022-06-24T21:43
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы украины
харьковская область
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения украинских войск и теробороны разместились в Харьковском ПТУ, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в здании профессионального училища № 33 (улица Владислава Зубенко) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия", - сказал он
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харьков
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харьков, вооруженные силы украины, харьковская область, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:43 24.06.2022
 
Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ

В Минобороны сообщили, что украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения украинских войск и теробороны разместились в Харьковском ПТУ, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Харькове в здании профессионального училища № 33 (улица Владислава Зубенко) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия", - сказал он
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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