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Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ
Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ
Подразделения украинских войск и теробороны разместились в Харьковском ПТУ, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:43
2022-06-24T21:43
2022-06-24T21:43
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения украинских войск и теробороны разместились в Харьковском ПТУ, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в здании профессионального училища № 33 (улица Владислава Зубенко) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия", - сказал он
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харьков, вооруженные силы украины, харьковская область, донбасс, ситуация в днр и лнр
Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ
В Минобороны сообщили, что украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ