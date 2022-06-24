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Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ

Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские военные разместили вооружения в Харьковском ПТУ

Подразделения украинских войск и теробороны разместились в Харьковском ПТУ, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:43

2022-06-24T21:43

2022-06-24T21:43

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения украинских войск и теробороны разместились в Харьковском ПТУ, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове в здании профессионального училища № 33 (улица Владислава Зубенко) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия", - сказал он

https://ria.ru/20220621/ukraina-1796948236.html

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