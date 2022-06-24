https://ria.ru/20220624/khabarovsk-1797740227.html

"Рок над Амуром" пройдет в Хабаровске в августе

"Рок над Амуром" пройдет в Хабаровске в августе - РИА Новости, 24.06.2022

"Рок над Амуром" пройдет в Хабаровске в августе

Фестиваль "Рок над Амуром" в этом году пройдет под открытым небом в августе на территории площадью более 35 тысяч квадратных метров перед спортивным комплексом... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:21

2022-06-24T09:21

2022-06-24T11:02

вячеслав бутусов

хабаровский край

пелагея

андрей князев

король и шут

чиж & co

михаил дегтярев

амурская область

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ХАБАРОВСК, 24 июн - РИА Новости. Фестиваль "Рок над Амуром" в этом году пройдет под открытым небом в августе на территории площадью более 35 тысяч квадратных метров перед спортивным комплексом для игр по хоккею с мячом - ареной "Ерофей" в Хабаровске, анонсировал мероприятие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Новый масштабный фестиваль "Рок над Амуром" придумал глава региона будучи еще в должности врио губернатора Хабаровского края в 2020 году. Первое мероприятие состоялось 2 октября прошлого года внутри арены "Ерофей", хотя изначально планировалось провести в День молодежи 27 июня под открытым небом - оно не состоялось из-за ограничений по COVID-19. Анонсировали приглашнные группы: "Кипелов", "Чиж & Co" и Вячеслав Бутусов. В связи с несовпадением графиков на фестивале вместо двух заявленных хэдлайнеров выступили принцесса русского фолк-рока Пелагея и лидер легендарной группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец. Бутусов представил спецпрограмму с лучшими хитами группы Nautilus Pompilius.Вместе со звездами на площадке выступали три перспективных дальневосточных коллектива, предварительно их выбрало компетентное жюри из шести претендентов, подавших заявки на участие в онлайн-голосовании для всех желающих молодых артистов. Самый яркий коллектив получил возможность записать альбом из четырех песен при поддержке профессионалов мирового уровня."Будем надеяться что погода позволит провести прямо на парковке перед "Ерофеем" - огромная там площадь. С кем предварительно договорились, с "Чиж и Co"- Сергеем Чиграковым, и с Князем (Андрей Князев), вы помните, "Король и Шут", еще там пару коллективов на подходе, поэтому будет хорошо и самое главное - бесплатно и тепло, самое лучшее время", - рассказал Дегтярев о планах в прямом эфире соцсетей.В начале июня в своем Telegram-канале губернатор сообщил, что второй масштабный музыкальный фестиваль "Рок над Амуром" пройдет во второй половине августа.В эфире глава региона напомнил о главной задумке проведения рок-праздника. "Не просто собраться послушать звезд, а послушать наших звезд, дальневосточным дать возможность коллективам - рокерам себя показать. В прошлом году у нас победила группа "Двадцать", я их хочу поздравить, они записали альбом с нашей помощью - со стороны правительства края, и это было одним из условий проведения фестиваля: что мы лучшего отметим и поможем выдать продукт", - рассказал Дегтярев.Ранее губернатор рассказал, что победители первого дальневосточного фестиваля "Рок над Амуром" выпустили мини-альбом "XX". Хабаровская рок-группа "Двадцать" работала над созданием пластинки вместе с известным саунд-продюссером Андреем Самсоновым, в послужном списке которого сотрудничество с Ником Кейвом, Бликсой Баргельдом, группой Laibach, а также несколькими десятками российский артистов, включая Вячеслава Бутусова и многих других, уточнял Дегтярев.В Хабаровском крае до 2026 года реализуется пять флагманских инициатив: "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей" и "Край притяжения. Туризм в удовольствие". В свою очередь, фестиваль "Рок над Амуром" вошел в опорный проект инициативы "Край комфортного проживания" - "Культурные гастроли" (в том числе в него входит проведение фестивалей бардовской песни и классической музыки).

https://ria.ru/20220622/jazz-1797330348.html

https://ria.ru/20220620/festival-1796748630.html

хабаровский край

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вячеслав бутусов, хабаровский край, пелагея, андрей князев, король и шут, чиж & co, михаил дегтярев