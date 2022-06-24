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Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские силовики грабили их дома - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/katerinovka-1797716586.html
Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские силовики грабили их дома
Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские силовики грабили их дома - РИА Новости, 24.06.2022
Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские силовики грабили их дома
Украинские силовики перед отступлением из села Катериновка в Донбассе грабили дома, рассказали журналистам местные жители. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T00:31
2022-06-24T01:31
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
донбасс
рамзан кадыров
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КАТЕРИНОВКА (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики перед отступлением из села Катериновка в Донбассе грабили дома, рассказали журналистам местные жители.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике. В Народной милиции ЛНР подтвердили, что населенный пункт полностью под контролем сил республики и РФ.Жители села рассказали, что отходя украинские силовики забрали у жителей пять машин, а одного мирного жителя застрелили. По их словам, жители ждали военнослужащих ЛНР и РФ и встречали их со слезами на глазах."Конечно, ждали. Тут остались одни "сепаратисты", все остальные поуезжали", - рассказал житель села.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220624/terakt-1797715903.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, донбасс, рамзан кадыров
00:31 24.06.2022 (обновлено: 01:31 24.06.2022)
 
Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские силовики грабили их дома

Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские "нацики в домах забирали все, что могли"

© РИА Новости / Алексей КуденкоРазбитое окно в доме
Разбитое окно в доме - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Разбитое окно в доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАТЕРИНОВКА (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики перед отступлением из села Катериновка в Донбассе грабили дома, рассказали журналистам местные жители.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике. В Народной милиции ЛНР подтвердили, что населенный пункт полностью под контролем сил республики и РФ.
"Выехали (украинские силовики – ред.), все почистили, подвалы и хаты… Нацики в домах забирали все, что могли", - рассказала одна из местных жительниц.
Жители села рассказали, что отходя украинские силовики забрали у жителей пять машин, а одного мирного жителя застрелили. По их словам, жители ждали военнослужащих ЛНР и РФ и встречали их со слезами на глазах.
"Конечно, ждали. Тут остались одни "сепаратисты", все остальные поуезжали", - рассказал житель села.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассРамзан Кадыров
 
 
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