https://ria.ru/20220624/katerinovka-1797716586.html

Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские силовики грабили их дома

Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские силовики грабили их дома - РИА Новости, 24.06.2022

Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские силовики грабили их дома

Украинские силовики перед отступлением из села Катериновка в Донбассе грабили дома, рассказали журналистам местные жители. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T00:31

2022-06-24T00:31

2022-06-24T01:31

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

донбасс

рамзан кадыров

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КАТЕРИНОВКА (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики перед отступлением из села Катериновка в Донбассе грабили дома, рассказали журналистам местные жители.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике. В Народной милиции ЛНР подтвердили, что населенный пункт полностью под контролем сил республики и РФ.Жители села рассказали, что отходя украинские силовики забрали у жителей пять машин, а одного мирного жителя застрелили. По их словам, жители ждали военнослужащих ЛНР и РФ и встречали их со слезами на глазах."Конечно, ждали. Тут остались одни "сепаратисты", все остальные поуезжали", - рассказал житель села.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220624/terakt-1797715903.html

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Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, россия, донбасс, рамзан кадыров