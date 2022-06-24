00:31 24.06.2022 (обновлено: 01:31 24.06.2022)
Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские силовики грабили их дома
Жители Катериновки в ЛНР заявили, что украинские "нацики в домах забирали все, что могли"
Разбитое окно в доме. Архивное фото
КАТЕРИНОВКА (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики перед отступлением из села Катериновка в Донбассе грабили дома, рассказали журналистам местные жители.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике. В Народной милиции ЛНР подтвердили, что населенный пункт полностью под контролем сил республики и РФ.
"Выехали (украинские силовики – ред.), все почистили, подвалы и хаты… Нацики в домах забирали все, что могли", - рассказала одна из местных жительниц.
Жители села рассказали, что отходя украинские силовики забрали у жителей пять машин, а одного мирного жителя застрелили. По их словам, жители ждали военнослужащих ЛНР и РФ и встречали их со слезами на глазах.
"Конечно, ждали. Тут остались одни "сепаратисты", все остальные поуезжали", - рассказал житель села.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.