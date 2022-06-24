https://ria.ru/20220624/ishemiya-1797917807.html

ЕР предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией

ЕР предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией - РИА Новости, 24.06.2022

ЕР предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией

Партия "Единая Россия" предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией в сочетании с другими связанными болезнями, сейчас препараты бесплатно... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:05

2022-06-24T17:05

2022-06-24T17:24

общество

денис проценко

коммунарка (москва)

единая россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией в сочетании с другими связанными болезнями, сейчас препараты бесплатно получают те, кто перенёс инфаркты, инсульты или хирургические вмешательства, сообщили в пресс-службе ЕР."Единая Россия" предложила обеспечить бесплатными лекарствами пациентов, страдающих ишемией в сочетании с другими связанными заболеваниями. Сейчас бесплатные лекарства получают только те, кто перенёс инфаркты, инсульты или хирургические вмешательства. Программу предлагается расширить за счёт включения в неё пациентов с хроническими формами сердечно-сосудистых заболеваний. Для реализации инициативы "Единая Россия" предложила внести изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения" на 2023-2025 годы", - сказано в сообщении со ссылкой на главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

https://ria.ru/20220621/lekarstva-1797032183.html

коммунарка (москва)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, денис проценко, коммунарка (москва), единая россия