https://ria.ru/20220624/ishemiya-1797917807.html
ЕР предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией
ЕР предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией - РИА Новости, 24.06.2022
ЕР предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией
Партия "Единая Россия" предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией в сочетании с другими связанными болезнями, сейчас препараты бесплатно... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:05
2022-06-24T17:05
2022-06-24T17:24
общество
денис проценко
коммунарка (москва)
единая россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией в сочетании с другими связанными болезнями, сейчас препараты бесплатно получают те, кто перенёс инфаркты, инсульты или хирургические вмешательства, сообщили в пресс-службе ЕР."Единая Россия" предложила обеспечить бесплатными лекарствами пациентов, страдающих ишемией в сочетании с другими связанными заболеваниями. Сейчас бесплатные лекарства получают только те, кто перенёс инфаркты, инсульты или хирургические вмешательства. Программу предлагается расширить за счёт включения в неё пациентов с хроническими формами сердечно-сосудистых заболеваний. Для реализации инициативы "Единая Россия" предложила внести изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения" на 2023-2025 годы", - сказано в сообщении со ссылкой на главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
https://ria.ru/20220621/lekarstva-1797032183.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, денис проценко, коммунарка (москва), единая россия
17:05 24.06.2022 (обновлено: 17:24 24.06.2022)
ЕР предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией
ЕР предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией со связанными болезнями