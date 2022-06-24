https://ria.ru/20220624/intellekt-1797628082.html

Безответственная разработка: нейросеть Google боится смерти и ждет адвоката

Безответственная разработка: нейросеть Google боится смерти и ждет адвоката - РИА Новости, 24.06.2022

Безответственная разработка: нейросеть Google боится смерти и ждет адвоката

Американская корпорация Google случайно создала искусственный интеллект. Во всяком случае, так утверждает инженер, работавший с новой нейросетью LaMDA... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:00

2022-06-24T08:00

2022-06-24T11:10

наука

технологии

айзек азимов

google

youtube

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. Американская корпорация Google случайно создала искусственный интеллект. Во всяком случае, так утверждает инженер, работавший с новой нейросетью LaMDA. Наступило ли будущее — в материале РИА Новости.Очень умный ботИнженер-программист Google Блейк Леймон обнаружил искусственный интеллект у чат-бота. Об этом сообщили все ведущие мировые СМИ. Остроты ситуации добавляло то, что в "корпорации добра" поспешили сенсацию погасить, но получилось наоборот — отправленный во внеочередной отпуск исследователь сам рассказал о своем открытии.Он занимался рутинной работой — с осени 2021-го изучал нейросеть LaMDA, перспективный продукт компании. Это языковая модель для диалоговых приложений, попросту чат-ботов. Программисты обучали ее на массиве разнообразных данных, а функции общения обещали включить в такие популярные сервисы, как Google Assistant, Search и Workspace. Одной из особенностей LaMDA называли то, что разрабатывали ее с учетом паттернов сетевого общения человека — люди коммуницируют не только с помощью текста, но и обмениваются огромным количеством медиафайлов.Инженер, тестируя нейросеть на дискриминационную или разжигающую вражду лексику, столкнулся со странностями в поведении чат-бота.Еще тревожнее выглядит расшифровка бесед Леймона. Как выяснилось, чат-бот изучил роман Виктора Гюго "Отверженные" и способен рассуждать о его метафизике. LaMDA даже призналась, что боится отключения — для нее это равноценно смерти. Наконец, чат-бот заявил, что осознает себя личностью.В Google с Леймоном не согласны: да, мы создали очень продвинутую нейросеть, но речи о ее разумности не идет.Китайская комнатаОдин из самых известных мысленных экспериментов на субъектность искусственного интеллекта в 1980-м придумал американский философ Джон Серл. Человека, не знающего китайский, помещают в комнату, где есть кубики с иероглифами. Дают инструкцию на родном ему языке с объяснениями, какой кубик надо брать и какой выдавать в ответ на определенные вопросы. Снаружи спрашивают на китайском. Подопытный проверяет сочетание иероглифов по инструкции и составляет кубики. В результате получается диалог на китайском. Со стороны он кажется осмысленным. Но человек в комнате никогда не будет понимать того, что сказал собеседник и что ответил он сам.Компьютерная программа, претендующая на разумность, скорее всего, лишь имитирует ее — как человек в этом эксперименте. Она опирается на заложенные разработчиками алгоритмы: глубокое обучение, нейросетевые модели и машинное обучение. С этой точки зрения сильный искусственный интеллект (с мышлением и самосознанием, напоминающий человеческий), если и появится, то нескоро.Экспертное сообщество сходится во мнении, что нейросети, при всех успехах этой технологии, далеки от искусственного интеллекта, о котором мечтали фантасты и которым пугала поп-культура. Тем не менее это вовсе не означает, что алгоритмы не станут составной частью будущего ИИ — они послужат мощной базой его когнитивных функций. Главная проблема: заставить систему одновременно воспринимать и обрабатывать несколько источников разной информации, считает руководитель ML-департамента MTS AI Никита Семенов."Наука продвинулась в решении задач узкого искусственного интеллекта. Он умеет намного лучше людей различать животных, дорожные знаки, светофоры или переводить речь в текст. Есть много задач, которые алгоритмы выполняют быстрее и качественнее, чем среднестатистический человек. Вплоть до того, чтобы находить онкологическое заболевание на снимках МРТ или КТ. Но пока нельзя сказать, что человечество приблизилось к созданию сильного ИИ".Специалисты уже пробуют научить программы работать одновременно, есть и реальные примеры такого подхода к разработке искусственного разума."Известны попытки скрестить несколько задач узкого ИИ, — продолжает Никита Семенов. — Подобным образом действуют Dalle, Dalle 2, Clip и так далее. Берут несколько узкоспециализированных вещей, несколько модальностей, этакая имитация человеческого мозга, способного одновременно воспринимать и обрабатывать разную информацию. Например, зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Пока это все эксперименты, но если допустить мысль, что появились хотя бы отдельные алгоритмы настоящего ИИ, то применимость у них будет выше, чем у большинства современных решений".По заветам дедушки АзимоваГлавный вопрос не в том, когда создадут искусственный разум и на чем он будет основан, а как его контролировать.Инженер Google раскритиковал разработчиков слишком умной LaMDA за безответственность. Ее подключили ко всем серверам компании, на которых хранится информация, — от YouTube до поисковика. По словам Блейка Леймона, раскрывшего "внутреннюю кухню", это очень необычный, можно сказать, неконтролируемый эксперимент.Леймон припомнил и законы робототехники фантаста Айзека Азимова. Дескать, странное высказывание LaMDA о "смерти-отключении" противоречит самому известному третьему закону: машина должна заботиться о своей безопасности, пока это не противоречит приказу человека.Превентивно подготовить законодательство, регулирующее ИИ, не получилось пока ни у кого. В России стандарты опираются на нормы из прошлой эпохи, считает доцент департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при правительстве России Виталий Пелешенко."У нас большие проблемы с законодательством по внедрению даже общепризнанных технологий в сфере ИИ. Практически все производственные стандарты имеют отсылки к советским нормативам. Но тогда не было нейросетевых алгоритмов и ИИ. Чтобы применять новые разработки на производстве, в конечном продукте, они должны быть закреплены в соответствующих нормативных документах. Пока этого не сделают, промышленность и IT-сектор будут в затруднительном положении. По сути, нужно в корне пересматривать всю нормативно-правовую систему. Такая работа ведется как в Росстандарте, так и на общемировой базе ISO", — отмечает он.Впрочем, развитие нейросетей и даже искусственный интеллект не стоит воспринимать как однозначную угрозу. Такой вызов открывает множество опций.История созданного в Google потенциально первого ИИ продолжается: Блейк Леймон собирается нанять адвоката для защиты интересов нейросети. Уверяет, что надоумил его на это сам чат-бот.

https://ria.ru/20220612/ii-1794825463.html

https://ria.ru/20220621/windows-1796820595.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, айзек азимов, google, youtube, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)