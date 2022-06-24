https://ria.ru/20220624/inflyatsiya-1797980629.html

Во Франции допустили рост инфляции до семи процентов

Во Франции допустили рост инфляции до семи процентов - РИА Новости, 24.06.2022

Во Франции допустили рост инфляции до семи процентов

Инфляция во Франции продолжает расти, в конце года она может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, говорится в исследовании, опубликованном в пятницу на... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:27

2022-06-24T19:27

2022-06-24T19:27

экономика

франция

инфляция

в мире

цены

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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Инфляция во Франции продолжает расти, в конце года она может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, говорится в исследовании, опубликованном в пятницу на сайте Национального института статистики (Insee).В мае инфляция во Франции составила 5,2%."Инфляция продолжит расти, приблизительно до 7% в сентябре. После сентября она стабилизируется на уровне от 6,5% до 7%", - сказано в документе.Институт уточняет, что эта ситуация вызвана ростом цен на энергоносители и на продукцию. Она особенно отражается на ценах на продукты питания и промышленные товары.Этот прогноз предполагает, что цена нефти марки Brent составит 120 долларов за баррель в течение всего прогнозного периода.Европейский центральный банк прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%, а в США основной индекс потребительских цен вырос на 8,6%.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20220624/inflyatsiya-1797900748.html

https://ria.ru/20220622/inflyatsiya-1797357373.html

https://ria.ru/20220624/inflyatsiya-1797846276.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, франция, инфляция, в мире, цены