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Во Франции допустили рост инфляции до семи процентов - РИА Новости, 24.06.2022
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Во Франции допустили рост инфляции до семи процентов
Во Франции допустили рост инфляции до семи процентов - РИА Новости, 24.06.2022
Во Франции допустили рост инфляции до семи процентов
Инфляция во Франции продолжает расти, в конце года она может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, говорится в исследовании, опубликованном в пятницу на... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:27
2022-06-24T19:27
экономика
франция
инфляция
в мире
цены
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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Инфляция во Франции продолжает расти, в конце года она может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, говорится в исследовании, опубликованном в пятницу на сайте Национального института статистики (Insee).В мае инфляция во Франции составила 5,2%."Инфляция продолжит расти, приблизительно до 7% в сентябре. После сентября она стабилизируется на уровне от 6,5% до 7%", - сказано в документе.Институт уточняет, что эта ситуация вызвана ростом цен на энергоносители и на продукцию. Она особенно отражается на ценах на продукты питания и промышленные товары.Этот прогноз предполагает, что цена нефти марки Brent составит 120 долларов за баррель в течение всего прогнозного периода.Европейский центральный банк прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%, а в США основной индекс потребительских цен вырос на 8,6%.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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экономика, франция, инфляция, в мире, цены
19:27 24.06.2022
 
Во Франции допустили рост инфляции до семи процентов

Insee: инфляция во Франции может вырасти до семи процентов в 2022 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Инфляция во Франции продолжает расти, в конце года она может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, говорится в исследовании, опубликованном в пятницу на сайте Национального института статистики (Insee).
В мае инфляция во Франции составила 5,2%.
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"Инфляция продолжит расти, приблизительно до 7% в сентябре. После сентября она стабилизируется на уровне от 6,5% до 7%", - сказано в документе.
Институт уточняет, что эта ситуация вызвана ростом цен на энергоносители и на продукцию. Она особенно отражается на ценах на продукты питания и промышленные товары.
Этот прогноз предполагает, что цена нефти марки Brent составит 120 долларов за баррель в течение всего прогнозного периода.
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После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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