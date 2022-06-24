Во Франции допустили рост инфляции до семи процентов
Insee: инфляция во Франции может вырасти до семи процентов в 2022 году
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Инфляция во Франции продолжает расти, в конце года она может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, говорится в исследовании, опубликованном в пятницу на сайте Национального института статистики (Insee).
В мае инфляция во Франции составила 5,2%.
"Инфляция продолжит расти, приблизительно до 7% в сентябре. После сентября она стабилизируется на уровне от 6,5% до 7%", - сказано в документе.
Институт уточняет, что эта ситуация вызвана ростом цен на энергоносители и на продукцию. Она особенно отражается на ценах на продукты питания и промышленные товары.
Этот прогноз предполагает, что цена нефти марки Brent составит 120 долларов за баррель в течение всего прогнозного периода.
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