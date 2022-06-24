https://ria.ru/20220624/gruzoviki-1797835050.html

Литва снизила количество пропускаемых грузовиков из Калининградской области

Литва снизила количество пропускаемых грузовиков из Калининградской области - РИА Новости, 24.06.2022

Литва снизила количество пропускаемых грузовиков из Калининградской области

Литва в пятницу с 9 утра из-за информационного сбоя снизила количество пропускаемых грузовиков из Калининградской области, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:42

2022-06-24T13:42

2022-06-24T14:18

санкции в отношении россии

экономика

литва

калининградская область

россия

евросоюз

санкции

авто

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КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Литва в пятницу с 9 утра из-за информационного сбоя снизила количество пропускаемых грузовиков из Калининградской области, сообщили журналистам в пресс-службе региональной таможни.Накануне, в четверг, очередь из 150 фур скопилась на российско-литовской границе в Калининградской области на пункте пропуска Чернышевское. В среду выезда из региона ожидали 110 грузовиков."24 июня с 9.00 Литовская Республика по причине информационного сбоя снизила количество пропускаемых грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву: в настоящее время литовская сторона осуществляет прием и оформление автотранспорта с периодичностью 2 автомобиля в час", - сообщили в таможне.В связи с ситуацией Калининградская областная таможня предупреждает о затруднениях при перемещении автомобилей через таможенный пост МАПП Чернышевское.Отмечается, что на территории России программные средства работают в штатном режиме.В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ наблюдалась очередь из 470 грузовиков. Калининградские дальнобойщики сообщали, что стоять там приходилось по несколько суток. Для борьбы с очередями из большегрузов была усилена работа таможни, увеличено число сотрудников. Региональные власти называли одной из причин очередей на погранпереходе короткие сроки таможенного транзита – двое суток.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

https://ria.ru/20220623/kaliningrad-1797674770.html

https://ria.ru/20220624/kaliningrad-1797768445.html

https://ria.ru/20220623/tranzit-1797663849.html

литва

калининградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции в отношении россии, экономика, литва, калининградская область, россия, евросоюз, санкции, авто