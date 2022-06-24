14:46 24.06.2022 (обновлено: 18:21 24.06.2022)
Президентский проект о гражданстве перенесут на осеннюю сессию Госдумы
Проект Путина о гражданстве перенесут на осеннюю сессию ГД из-за многочисленных поправок
Девушка в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президентский законопроект о гражданстве будет перенесён для рассмотрения в осеннюю сессию Госдумы из-за огромного количества поступивших ко второму чтению документа поправок, рассказали РИА Новости в думском комитете по делам СНГ.
Как отметил глава комитета Леонид Калашников, второе чтение законопроекта пройдёт в осеннюю сессию: "В эту (сессию - ред.) не успеваем".
Перенос рассмотрения документа обусловлен большим количеством поправок ко второму чтению, пояснил первый зампред комитета Казбек Тайсаев. "Там огромное количество поправок. Думаю, мы не успеем рассмотреть его, Леонид Иванович (Калашников) прав", - отметил парламентарий. По словам политика, поправки комплексные - "к единому знаменателю сводят все подзаконные акты, которые действовали".
Ранее Калашников сообщил РИА Новости, что подготовка поправок к президентскому законопроекту о гражданстве ведется с учетом ситуации с беженцами с Украины, принять проект могут сразу во втором и третьем чтении, однако дата ближайшего рассмотрения документа Госдумой остается неопределенной из-за необходимости проработки проекта.
В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о гражданстве РФ, внесённый в палату президентом Владимиром Путиным. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.