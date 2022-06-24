https://ria.ru/20220624/grazhdanstvo-1797861750.html

Президентский проект о гражданстве перенесут на осеннюю сессию Госдумы

Президентский проект о гражданстве перенесут на осеннюю сессию Госдумы - РИА Новости, 24.06.2022

Президентский проект о гражданстве перенесут на осеннюю сессию Госдумы

Президентский законопроект о гражданстве будет перенесён для рассмотрения в осеннюю сессию Госдумы из-за огромного количества поступивших ко второму чтению... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:46

2022-06-24T14:46

2022-06-24T18:21

госдума рф

политика

россия

владимир путин

леонид калашников

казбек тайсаев

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президентский законопроект о гражданстве будет перенесён для рассмотрения в осеннюю сессию Госдумы из-за огромного количества поступивших ко второму чтению документа поправок, рассказали РИА Новости в думском комитете по делам СНГ.Как отметил глава комитета Леонид Калашников, второе чтение законопроекта пройдёт в осеннюю сессию: "В эту (сессию - ред.) не успеваем".Перенос рассмотрения документа обусловлен большим количеством поправок ко второму чтению, пояснил первый зампред комитета Казбек Тайсаев. "Там огромное количество поправок. Думаю, мы не успеем рассмотреть его, Леонид Иванович (Калашников) прав", - отметил парламентарий. По словам политика, поправки комплексные - "к единому знаменателю сводят все подзаконные акты, которые действовали".Ранее Калашников сообщил РИА Новости, что подготовка поправок к президентскому законопроекту о гражданстве ведется с учетом ситуации с беженцами с Украины, принять проект могут сразу во втором и третьем чтении, однако дата ближайшего рассмотрения документа Госдумой остается неопределенной из-за необходимости проработки проекта.В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о гражданстве РФ, внесённый в палату президентом Владимиром Путиным. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20220622/obschestvo-1797333465.html

https://ria.ru/20220408/tadzhikistan-1782567059.html

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Кирилл Волков

госдума рф, политика, россия, владимир путин, леонид калашников, казбек тайсаев