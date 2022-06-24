https://ria.ru/20220624/gorskoe-1797862584.html

Союзные войска освободили город Горское в ЛНР

Союзные войска освободили город Горское в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022

Союзные войска освободили город Горское в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Горское в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:48

2022-06-24T14:48

2022-06-24T16:59

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ПЯТИГОРСК, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Горское в Луганской Народной Республике."Еще одна важная новость! Боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, обстановка меняется буквально за считанные часы. Пока мы делились с вами радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщает об освобождении населенного пункта Горское", — написал он в Telegram-канале.Взятие этого города подтвердили власти ЛНР.За два часа до публикации о взятии Горского Кадыров объявил об освобождении Золотого. Он написал, что войска применили тактику выкуривания противника с использованием дронов.Бойцы успешно уничтожили вражеские силы в зоне своей ответственности, а остальные "деморализованные отряды укронацистов в спешке оставили свои позиции", побросав "огромное количество трофейного вооружения", добавил глава республики.Он подчеркнул, что освободить Золотое удалось без единой жертвы среди личного состава."Взятию Золотого предшествовало освобождение поселка Катериновка. Его взяли штурмом за два дня. Противнику пришлось быстро отступить, несмотря на тактическое превосходство. Как всегда, блестяще отработали наши бойцы и 6-й казачий полк ЛНР. Благодаря этому нашим спецподразделениям удалось зайти в тыл врага и взять в кольцо Горское и Золотое", — заключил глава Чечни.Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр