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В Горском остаются около ста украинских боевиков, в основном наемники

В Горском остаются около ста украинских боевиков, в основном наемники - РИА Новости, 24.06.2022

В Горском остаются около ста украинских боевиков, в основном наемники

Около 100 боевиков, включая иностранных наемников, находятся в городе Горское Северодонецкого района ЛНР, сообщил РИА Новости командир взвода Алексей с позывным РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:11

2022-06-24T12:11

2022-06-24T14:50

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ЛУГАНСК, 24 июн – РИА Новости. Около 100 боевиков, включая иностранных наемников, находятся в городе Горское Северодонецкого района ЛНР, сообщил РИА Новости командир взвода Алексей с позывным "Флинт", принимающий участие в боевых действиях."В Горском около ста человек еще находится, в основном наемники. Грузины, итальянцев мы находили там", - сказал собеседник агентства. По его словам, наемники находятся в жилом массиве в центре.Военный сообщил, что подразделения ЛНР "зачищают Горское облокружение, защищают постепенно село, продвигаясь занимают "зеленки" вместе с барсами и 4-й бригадой ЛНР". "Периодически происходят столкновения с противником, но они небольшие. Но они отступают все", - сказал военный.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск, в "Горский котел" взяты до двух тысяч украинских военнослужащих.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр