Рейтинг@Mail.ru
В Горском остаются около ста украинских боевиков, в основном наемники - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/gorskoe-1797796257.html
В Горском остаются около ста украинских боевиков, в основном наемники
В Горском остаются около ста украинских боевиков, в основном наемники - РИА Новости, 24.06.2022
В Горском остаются около ста украинских боевиков, в основном наемники
Около 100 боевиков, включая иностранных наемников, находятся в городе Горское Северодонецкого района ЛНР, сообщил РИА Новости командир взвода Алексей с позывным РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:11
2022-06-24T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797789359_0:213:3198:2012_1920x0_80_0_0_1591f3af7f27a5d0f42f0e8de23518fc.jpg
ЛУГАНСК, 24 июн – РИА Новости. Около 100 боевиков, включая иностранных наемников, находятся в городе Горское Северодонецкого района ЛНР, сообщил РИА Новости командир взвода Алексей с позывным "Флинт", принимающий участие в боевых действиях."В Горском около ста человек еще находится, в основном наемники. Грузины, итальянцев мы находили там", - сказал собеседник агентства. По его словам, наемники находятся в жилом массиве в центре.Военный сообщил, что подразделения ЛНР "зачищают Горское облокружение, защищают постепенно село, продвигаясь занимают "зеленки" вместе с барсами и 4-й бригадой ЛНР". "Периодически происходят столкновения с противником, но они небольшие. Но они отступают все", - сказал военный.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск, в "Горский котел" взяты до двух тысяч украинских военнослужащих.
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797789359_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_325ee1d1bacdf823d16e6b0c5449737c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:11 24.06.2022 (обновлено: 14:50 24.06.2022)
 
В Горском остаются около ста украинских боевиков, в основном наемники

Военный ЛНР: в Горском остаются около ста украинских боевиков, в основном наемники

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВзорванная дорога на окраине города Горское
Взорванная дорога на окраине города Горское - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Взорванная дорога на окраине города Горское. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 июн – РИА Новости. Около 100 боевиков, включая иностранных наемников, находятся в городе Горское Северодонецкого района ЛНР, сообщил РИА Новости командир взвода Алексей с позывным "Флинт", принимающий участие в боевых действиях.
"В Горском около ста человек еще находится, в основном наемники. Грузины, итальянцев мы находили там", - сказал собеседник агентства. По его словам, наемники находятся в жилом массиве в центре.
Зачистка Горского от украинских войск
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.

Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского
1 из 10

Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.

Взорванный мост на трассе Лисичанск - Золотое на окраине города Горское в ЛНР
2 из 10

Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.

Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского
3 из 10

Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.

Территория дома в городе Горское, который был разрушен недавно прилетевшим снарядом
4 из 10

В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.

Бойцы Народной милиции ЛНР на дороге поселка Ивановка (окраина города Горское)
5 из 10

Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.

Остановка со следами обстрела на въезде в Горское
6 из 10

Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.

Боец Народной милиции ЛНР общается с жителем поселка Ивановка (окраина города Горское) во время проведения зачистки Горского
7 из 10

Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.

Взорванная дорога на окраине города Горское
8 из 10

Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.

Боец Народной милиции ЛНР проводит зачистку Горского
9 из 10

Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина города Горское)
10 из 10

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 10

Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 10

Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 10

Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 10

В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 10

Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 10

Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 10

Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 10

Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 10

Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Военный сообщил, что подразделения ЛНР "зачищают Горское облокружение, защищают постепенно село, продвигаясь занимают "зеленки" вместе с барсами и 4-й бригадой ЛНР". "Периодически происходят столкновения с противником, но они небольшие. Но они отступают все", - сказал военный.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск, в "Горский котел" взяты до двух тысяч украинских военнослужащих.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала