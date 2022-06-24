Военный ЛНР: в Горском остаются около ста украинских боевиков, в основном наемники
Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.
Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.
Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.
Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.
Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.
Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.
В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.
В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.
Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.
Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.
Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.
Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.
Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.
Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.
Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.
Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.
Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.
Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.
Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).
Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).
Горское — населенный пункт, из которого украинские войска в течение восьми лет обстреливали города ЛНР.
Дорога на въезде в Горское повреждена, украинские военнослужащие подорвали мост.
Еще недавно здесь стояли подразделения ВСУ, а теперь территорию контролируют силы ЛНР и России.
В "Горский котел" попали до двух тысяч украинских военнослужащих.
Бойцы Народной милиции ЛНР в четверг начала зачистку города.
Территорию проверили на наличие скрытых позиций противника.
Жители Горского надеются, что скоро выстрелы прекратятся и можно будет выйти из подвалов, где они укрывались в последние месяцы.
Операция по освобождению ЛНР близка к завершению.
Силы ЛНР контролируют большую часть населенных пунктов.
Разрушенный дом в поселке Ивановка (окраина Горского).