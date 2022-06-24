https://ria.ru/20220624/geroin-1797761719.html
Источник: полиция в Москве изъяла у приезжих крупную партию героина
Источник: полиция в Москве изъяла у приезжих крупную партию героина - РИА Новости, 24.06.2022
Источник: полиция в Москве изъяла у приезжих крупную партию героина
В Москве у приезжих из одной из постсоветских республик изъяли партию в килограмм героина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:40
2022-06-24T10:40
2022-06-24T10:40
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Москве у приезжих из одной из постсоветских республик изъяли партию в килограмм героина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Изъяли вчера. Они ехали на каршеринге по МКАД, когда их остановили, двое приезжих", - сказал собеседник агентства.Оба наркодиллера задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Справочно, килограмм героина составляет примерно 17,5 тысяч разовых доз - то есть, условно, хватит на каждого жителя небольшого российского города.
https://ria.ru/20220217/geroin-1773333529.html
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происшествия, здоровье - общество
Источник: полиция в Москве изъяла у приезжих крупную партию героина
Источник: крупную партию героина изъяли в Москве у приезжих
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Москве у приезжих из одной из постсоветских республик изъяли партию в килограмм героина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Изъяли вчера. Они ехали на каршеринге по МКАД, когда их остановили, двое приезжих", - сказал собеседник агентства.
Оба наркодиллера задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Справочно, килограмм героина составляет примерно 17,5 тысяч разовых доз - то есть, условно, хватит на каждого жителя небольшого российского города.