https://ria.ru/20220624/geroin-1797761719.html

Источник: полиция в Москве изъяла у приезжих крупную партию героина

Источник: полиция в Москве изъяла у приезжих крупную партию героина - РИА Новости, 24.06.2022

Источник: полиция в Москве изъяла у приезжих крупную партию героина

В Москве у приезжих из одной из постсоветских республик изъяли партию в килограмм героина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:40

2022-06-24T10:40

2022-06-24T10:40

происшествия

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Москве у приезжих из одной из постсоветских республик изъяли партию в килограмм героина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Изъяли вчера. Они ехали на каршеринге по МКАД, когда их остановили, двое приезжих", - сказал собеседник агентства.Оба наркодиллера задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Справочно, килограмм героина составляет примерно 17,5 тысяч разовых доз - то есть, условно, хватит на каждого жителя небольшого российского города.

https://ria.ru/20220217/geroin-1773333529.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество