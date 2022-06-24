https://ria.ru/20220624/germaniya-1797800883.html

Песков: заявлений о национализации Берлином "Северного потока — 2" нет

Песков: заявлений о национализации Берлином "Северного потока — 2" нет - РИА Новости, 24.06.2022

Песков: заявлений о национализации Берлином "Северного потока — 2" нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части "Северного потока — 2", отметив, что это... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:28

2022-06-24T12:28

2022-06-24T12:57

в мире

министерство финансов германии

северный поток — 2

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части "Северного потока — 2", отметив, что это гипотетические рассуждения, официальных заявлений нет.Ранее журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в ведомстве, сообщил, что министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части "Северного потока — 2"."Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно."Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220616/postavki-1795628014.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/sevpotok-1797792008.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, министерство финансов германии, северный поток — 2, дмитрий песков