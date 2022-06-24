Рейтинг@Mail.ru
Песков: заявлений о национализации Берлином "Северного потока — 2" нет - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/germaniya-1797800883.html
Песков: заявлений о национализации Берлином "Северного потока — 2" нет
Песков: заявлений о национализации Берлином "Северного потока — 2" нет - РИА Новости, 24.06.2022
Песков: заявлений о национализации Берлином "Северного потока — 2" нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части "Северного потока — 2", отметив, что это... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:28
2022-06-24T12:57
в мире
министерство финансов германии
северный поток — 2
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части "Северного потока — 2", отметив, что это гипотетические рассуждения, официальных заявлений нет.Ранее журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в ведомстве, сообщил, что министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части "Северного потока — 2"."Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно."Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220616/postavki-1795628014.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/sevpotok-1797792008.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_999fa1e10321dc3c48c5e8b1e7e0a638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство финансов германии, северный поток — 2, дмитрий песков
12:28 24.06.2022 (обновлено: 12:57 24.06.2022)
 
Песков: заявлений о национализации Берлином "Северного потока — 2" нет

Песков отказался оценить сообщения о возможной национализации "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части "Северного потока — 2", отметив, что это гипотетические рассуждения, официальных заявлений нет.
Ранее журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в ведомстве, сообщил, что министерство финансов ФРГ рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части "Северного потока — 2".
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 05:42
Эксперт рассказал, к чему приведет снижение поставок по "Северному потоку"
"Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно.
"Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений", - добавил Песков.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
12:00В мире
Немецкий регулятор не исключил остановки поставок по "Северному потоку"
 
В миреМинистерство финансов ГерманииСеверный поток — 2Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала