https://ria.ru/20220624/gaz-1797913767.html
Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием
Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием - РИА Новости, 24.06.2022
Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием
Прекращение поставок природного газа из России стало бы наихудшим сценарием для Европы и затронуло бы экономику всех стран, но это маловероятно, заявил... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:52
2022-06-24T16:52
2022-06-24T16:52
экономика
греция
россия
европа
евросоюз
газпром
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Прекращение поставок природного газа из России стало бы наихудшим сценарием для Европы и затронуло бы экономику всех стран, но это маловероятно, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.На пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита ЕС журналист спросила, насколько готова Греция к полному прекращению поставок российского газа среди зимы и есть ли взаимодействие с другими странами по этому вопросу.По его словам, страны ЕС должны сотрудничать на едином рынке, чтобы справиться с последствиями такого негативного сценария.Болгария отказалась платить за российский газ по новой схеме с переводом платежей в рубли, и "Газпром" 27 апреля прекратил поставки газа Софии.Мицотакис сказал, что 70% импорта природного газа в Греции идет на производство электроэнергии, и власти страны обсуждают возможность производства электроэнергии из других источников."Мы можем повысить производство электроэнергии на станциях, работающих на лигните (буром угле), прежде чем дойдем до крайних сценариев ограничения спроса на энергию. Мы должны быть готовы и к самому возможному наихудшему сценарию, и если это случится, нет никаких сомнений, что будут последствия в целом для экономической деятельности в еврозоне. Но наша страна готова к худшему", - сказал Мицотакис.Вместе с тем он не считает, что такое произойдет."Я не считаю, что это случится, потому что это будет иметь очень большую финансовую цену и для России. Но если есть малейшая возможность такого сценария, мы должны быть готовы", - сказал премьер Греции.Россия покрывает до 45% потребностей Греции в газе, а в некоторые периоды времени и до 55%.Мицотакис ранее обвинял Россию в том, что она якобы шантажирует Европу поставками газа, требуя перейти на новую схему оплаты. Он заявлял, что Греция не пойдет на нарушение европейский санкций, однако греческие импортёры газа перешли на новый порядок оплаты.Премьер считает, что за 20 месяцев Греция сможет отказаться от российского газа.
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экономика, греция, россия, европа, евросоюз, газпром, кириакос мицотакис
Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием
Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием для Европы
АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Прекращение поставок природного газа из России стало бы наихудшим сценарием для Европы и затронуло бы экономику всех стран, но это маловероятно, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
На пресс-конференции в Брюсселе
по итогам саммита ЕС
журналист спросила, насколько готова Греция
к полному прекращению поставок российского газа среди зимы и есть ли взаимодействие с другими странами по этому вопросу.
"Прежде всего, мы обязаны быть готовы к наихудшему сценарию. И действительно худшим сценарием для Европы стало бы прекращение поставки природного газа из России на европейские рынки. Чтобы решить такую проблему, требуется европейская координация. Не может каждая страна действовать сама, и это была одна из проблем, которые мы обсуждали", - сказал Мицотакис.
По его словам, страны ЕС должны сотрудничать на едином рынке, чтобы справиться с последствиями такого негативного сценария.
"Напомню, что Греция в данный момент помогает Болгарии, поскольку были прекращены поставки газа из России. Греция как страна, принимающая СПГ, может покрыть часть потребностей Болгарии, а с завершением интерконнектора Греция-Болгария поставлять и азербайджанский газ", - сказал премьер.
Болгария
отказалась платить за российский газ по новой схеме с переводом платежей в рубли, и "Газпром
" 27 апреля прекратил поставки газа Софии
.
Мицотакис сказал, что 70% импорта природного газа в Греции идет на производство электроэнергии, и власти страны обсуждают возможность производства электроэнергии из других источников.
"Мы можем повысить производство электроэнергии на станциях, работающих на лигните (буром угле), прежде чем дойдем до крайних сценариев ограничения спроса на энергию. Мы должны быть готовы и к самому возможному наихудшему сценарию, и если это случится, нет никаких сомнений, что будут последствия в целом для экономической деятельности в еврозоне. Но наша страна готова к худшему", - сказал Мицотакис.
Вместе с тем он не считает, что такое произойдет.
"Я не считаю, что это случится, потому что это будет иметь очень большую финансовую цену и для России
. Но если есть малейшая возможность такого сценария, мы должны быть готовы", - сказал премьер Греции.
Россия покрывает до 45% потребностей Греции в газе, а в некоторые периоды времени и до 55%.
Мицотакис ранее обвинял Россию в том, что она якобы шантажирует Европу
поставками газа, требуя перейти на новую схему оплаты. Он заявлял, что Греция не пойдет на нарушение европейский санкций, однако греческие импортёры газа перешли на новый порядок оплаты.
Премьер считает, что за 20 месяцев Греция сможет отказаться от российского газа.