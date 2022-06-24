Рейтинг@Mail.ru
Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/gaz-1797913767.html
Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием
Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием - РИА Новости, 24.06.2022
Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием
Прекращение поставок природного газа из России стало бы наихудшим сценарием для Европы и затронуло бы экономику всех стран, но это маловероятно, заявил... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:52
2022-06-24T16:52
экономика
греция
россия
европа
евросоюз
газпром
кириакос мицотакис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/28/1560362810_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_4982ab2b72f7a2db63a1a2ebb5eb5e15.jpg
АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Прекращение поставок природного газа из России стало бы наихудшим сценарием для Европы и затронуло бы экономику всех стран, но это маловероятно, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.На пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита ЕС журналист спросила, насколько готова Греция к полному прекращению поставок российского газа среди зимы и есть ли взаимодействие с другими странами по этому вопросу.По его словам, страны ЕС должны сотрудничать на едином рынке, чтобы справиться с последствиями такого негативного сценария.Болгария отказалась платить за российский газ по новой схеме с переводом платежей в рубли, и "Газпром" 27 апреля прекратил поставки газа Софии.Мицотакис сказал, что 70% импорта природного газа в Греции идет на производство электроэнергии, и власти страны обсуждают возможность производства электроэнергии из других источников."Мы можем повысить производство электроэнергии на станциях, работающих на лигните (буром угле), прежде чем дойдем до крайних сценариев ограничения спроса на энергию. Мы должны быть готовы и к самому возможному наихудшему сценарию, и если это случится, нет никаких сомнений, что будут последствия в целом для экономической деятельности в еврозоне. Но наша страна готова к худшему", - сказал Мицотакис.Вместе с тем он не считает, что такое произойдет."Я не считаю, что это случится, потому что это будет иметь очень большую финансовую цену и для России. Но если есть малейшая возможность такого сценария, мы должны быть готовы", - сказал премьер Греции.Россия покрывает до 45% потребностей Греции в газе, а в некоторые периоды времени и до 55%.Мицотакис ранее обвинял Россию в том, что она якобы шантажирует Европу поставками газа, требуя перейти на новую схему оплаты. Он заявлял, что Греция не пойдет на нарушение европейский санкций, однако греческие импортёры газа перешли на новый порядок оплаты.Премьер считает, что за 20 месяцев Греция сможет отказаться от российского газа.
https://ria.ru/20220622/gaz-1797390847.html
греция
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/28/1560362810_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c11e532c0d6f99570f1fd299d56755b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, греция, россия, европа, евросоюз, газпром, кириакос мицотакис
16:52 24.06.2022
 
Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием

Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием для Европы

© РИА Новости / Геннадий МельникПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Прекращение поставок природного газа из России стало бы наихудшим сценарием для Европы и затронуло бы экономику всех стран, но это маловероятно, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
На пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита ЕС журналист спросила, насколько готова Греция к полному прекращению поставок российского газа среди зимы и есть ли взаимодействие с другими странами по этому вопросу.
"Прежде всего, мы обязаны быть готовы к наихудшему сценарию. И действительно худшим сценарием для Европы стало бы прекращение поставки природного газа из России на европейские рынки. Чтобы решить такую проблему, требуется европейская координация. Не может каждая страна действовать сама, и это была одна из проблем, которые мы обсуждали", - сказал Мицотакис.
По его словам, страны ЕС должны сотрудничать на едином рынке, чтобы справиться с последствиями такого негативного сценария.
"Напомню, что Греция в данный момент помогает Болгарии, поскольку были прекращены поставки газа из России. Греция как страна, принимающая СПГ, может покрыть часть потребностей Болгарии, а с завершением интерконнектора Греция-Болгария поставлять и азербайджанский газ", - сказал премьер.
Болгария отказалась платить за российский газ по новой схеме с переводом платежей в рубли, и "Газпром" 27 апреля прекратил поставки газа Софии.
Мицотакис сказал, что 70% импорта природного газа в Греции идет на производство электроэнергии, и власти страны обсуждают возможность производства электроэнергии из других источников.
"Мы можем повысить производство электроэнергии на станциях, работающих на лигните (буром угле), прежде чем дойдем до крайних сценариев ограничения спроса на энергию. Мы должны быть готовы и к самому возможному наихудшему сценарию, и если это случится, нет никаких сомнений, что будут последствия в целом для экономической деятельности в еврозоне. Но наша страна готова к худшему", - сказал Мицотакис.
Вместе с тем он не считает, что такое произойдет.
"Я не считаю, что это случится, потому что это будет иметь очень большую финансовую цену и для России. Но если есть малейшая возможность такого сценария, мы должны быть готовы", - сказал премьер Греции.
Россия покрывает до 45% потребностей Греции в газе, а в некоторые периоды времени и до 55%.
Мицотакис ранее обвинял Россию в том, что она якобы шантажирует Европу поставками газа, требуя перейти на новую схему оплаты. Он заявлял, что Греция не пойдет на нарушение европейский санкций, однако греческие импортёры газа перешли на новый порядок оплаты.
Премьер считает, что за 20 месяцев Греция сможет отказаться от российского газа.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 18:01
Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа
 
ЭкономикаГрецияРоссияЕвропаЕвросоюзГазпромКириакос Мицотакис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала