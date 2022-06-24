Рейтинг@Mail.ru
Премьер Болгарии рассказал о разногласиях с президентом из-за оплаты газа - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/gaz-1797862913.html
Премьер Болгарии рассказал о разногласиях с президентом из-за оплаты газа
Премьер Болгарии рассказал о разногласиях с президентом из-за оплаты газа - РИА Новости, 24.06.2022
Премьер Болгарии рассказал о разногласиях с президентом из-за оплаты газа
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что у него возникли разногласия с президентом страны Руменом Радевом по поводу отправки оружия на Украину и... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:50
2022-06-24T14:50
кирил петков
в мире
россия
болгария
газпром
украина
румен радев
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763552647_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_b2f09b316324a1891d62c420c9ac1695.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что у него возникли разногласия с президентом страны Руменом Радевом по поводу отправки оружия на Украину и предложенной Россией схемы оплаты газа рублями.В интервью газете Guardian премьер отметил, что Радев не согласился с решением правительства отказаться от оплаты поставок российского газа в рублях. Президент также был "категорически против" отправок оружия на Украину.Петков опасается, что, если ему не удастся сформировать новую коалицию, в отношении страны к Украине может произойти "сдвиг". По его словам, переходное правительство может пойти на договоренность с "Газпромом" и согласиться на схему оплаты газа в рублях.Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщило, что парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству. За вотум недоверия и отставку правительства проголосовали 123 депутата, против – 115. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария. Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том числе, посла России Элеонору Митрофанову, заявила, что он устал и начал заговариваться.
https://ria.ru/20220622/gaz-1797390847.html
https://ria.ru/20220624/ugol-1797785509.html
россия
болгария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763552647_535:102:3128:2047_1920x0_80_0_0_f27dfe16dc64b216da1d5c4f76adb476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кирил петков, в мире, россия, болгария, газпром, украина, румен радев, природный газ
14:50 24.06.2022
 
Премьер Болгарии рассказал о разногласиях с президентом из-за оплаты газа

Премьер Болгарии Петков рассказал о разногласиях с президентом из-за оплаты газа в рублях

© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Болгарии Кирил Петков
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что у него возникли разногласия с президентом страны Руменом Радевом по поводу отправки оружия на Украину и предложенной Россией схемы оплаты газа рублями.
В интервью газете Guardian премьер отметил, что Радев не согласился с решением правительства отказаться от оплаты поставок российского газа в рублях. Президент также был "категорически против" отправок оружия на Украину.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 18:01
Греция и Венгрия хотят стать независимыми от российского газа
Петков опасается, что, если ему не удастся сформировать новую коалицию, в отношении страны к Украине может произойти "сдвиг". По его словам, переходное правительство может пойти на договоренность с "Газпромом" и согласиться на схему оплаты газа в рублях.
Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщило, что парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству. За вотум недоверия и отставку правительства проголосовали 123 депутата, против – 115. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария. Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том числе, посла России Элеонору Митрофанову, заявила, что он устал и начал заговариваться.
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:48
Польша призвала Евросоюз переходить на угольную энергетику
 
Кирил ПетковВ миреРоссияБолгарияГазпромУкраинаРумен РадевПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала