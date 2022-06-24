https://ria.ru/20220624/gaz-1797862913.html

Премьер Болгарии рассказал о разногласиях с президентом из-за оплаты газа

Премьер Болгарии рассказал о разногласиях с президентом из-за оплаты газа - РИА Новости, 24.06.2022

Премьер Болгарии рассказал о разногласиях с президентом из-за оплаты газа

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что у него возникли разногласия с президентом страны Руменом Радевом по поводу отправки оружия на Украину и... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:50

2022-06-24T14:50

2022-06-24T14:50

кирил петков

в мире

россия

болгария

газпром

украина

румен радев

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763552647_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_b2f09b316324a1891d62c420c9ac1695.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что у него возникли разногласия с президентом страны Руменом Радевом по поводу отправки оружия на Украину и предложенной Россией схемы оплаты газа рублями.В интервью газете Guardian премьер отметил, что Радев не согласился с решением правительства отказаться от оплаты поставок российского газа в рублях. Президент также был "категорически против" отправок оружия на Украину.Петков опасается, что, если ему не удастся сформировать новую коалицию, в отношении страны к Украине может произойти "сдвиг". По его словам, переходное правительство может пойти на договоренность с "Газпромом" и согласиться на схему оплаты газа в рублях.Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщило, что парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству. За вотум недоверия и отставку правительства проголосовали 123 депутата, против – 115. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария. Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том числе, посла России Элеонору Митрофанову, заявила, что он устал и начал заговариваться.

https://ria.ru/20220622/gaz-1797390847.html

https://ria.ru/20220624/ugol-1797785509.html

россия

болгария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кирил петков, в мире, россия, болгария, газпром, украина, румен радев, природный газ