https://ria.ru/20220624/gaubitsy-1797926007.html

Байден передал Украине 126 гаубиц, заявили в Киеве

Байден передал Украине 126 гаубиц, заявили в Киеве - РИА Новости, 24.06.2022

Байден передал Украине 126 гаубиц, заявили в Киеве

Администрация президента США Джо Байдена передала Украине столько боеприпасов, сколько Россия тратит примерно за пять дней, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:19

2022-06-24T17:19

2022-06-24T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566530_0:110:3318:1976_1920x0_80_0_0_cdbff1042d7f13861ae89f1b4341fc52.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена передала Украине столько боеприпасов, сколько Россия тратит примерно за пять дней, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских должностных лиц."США с начала администрации Байдена передали Украине 126 гаубиц и предоставили 260 тысяч соответствующих снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении газеты.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сша