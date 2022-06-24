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Байден передал Украине 126 гаубиц, заявили в Киеве - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/gaubitsy-1797926007.html
Байден передал Украине 126 гаубиц, заявили в Киеве
Байден передал Украине 126 гаубиц, заявили в Киеве - РИА Новости, 24.06.2022
Байден передал Украине 126 гаубиц, заявили в Киеве
Администрация президента США Джо Байдена передала Украине столько боеприпасов, сколько Россия тратит примерно за пять дней, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:19
2022-06-24T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена передала Украине столько боеприпасов, сколько Россия тратит примерно за пять дней, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских должностных лиц."США с начала администрации Байдена передали Украине 126 гаубиц и предоставили 260 тысяч соответствующих снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении газеты.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html
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в мире, украина, сша
17:19 24.06.2022 (обновлено: 17:24 24.06.2022)
 
Байден передал Украине 126 гаубиц, заявили в Киеве

WP: администрация Байдена уже передала Украине 126 гаубиц и 260 тысяч боеприпасов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена передала Украине столько боеприпасов, сколько Россия тратит примерно за пять дней, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских должностных лиц.
"США с начала администрации Байдена передали Украине 126 гаубиц и предоставили 260 тысяч соответствующих снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении газеты.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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