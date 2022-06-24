17:19 24.06.2022 (обновлено: 17:24 24.06.2022)
Байден передал Украине 126 гаубиц, заявили в Киеве
WP: администрация Байдена уже передала Украине 126 гаубиц и 260 тысяч боеприпасов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена передала Украине столько боеприпасов, сколько Россия тратит примерно за пять дней, сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских должностных лиц.
"США с начала администрации Байдена передали Украине 126 гаубиц и предоставили 260 тысяч соответствующих снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении газеты.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.