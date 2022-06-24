https://ria.ru/20220624/fradkov-1797964664.html
Петр Фрадков: портфель ПСБ в Чувашии ежегодно растет на треть
Петр Фрадков: портфель ПСБ в Чувашии ежегодно растет на треть - РИА Новости, 24.06.2022
Петр Фрадков: портфель ПСБ в Чувашии ежегодно растет на треть
Портфель ПСБ в Чувашии - как по крупным предприятиям, так и по малому и среднему бизнесу – растет на 30% ежегодно, и такая динамика свидетельствует о позитивных РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:31
2022-06-24T18:31
2022-06-24T18:31
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Портфель ПСБ в Чувашии - как по крупным предприятиям, так и по малому и среднему бизнесу – растет на 30% ежегодно, и такая динамика свидетельствует о позитивных перспективах развития всей республики, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума "Курс на импортозамещение". Кроме того, по его словам, сам форум, генеральным партнером которого выступает ПСБ, является эффективной площадкой для обсуждения насущных вопросов развития экономики региона и страны в целом, а поднимаемые на нем обсуждения вызывают интерес со стороны его участников.На пленарном заседании также обсудили реализацию программ технологического суверенитета, готовность банковской системы к санкциям, трансформацию бизнеса под новые реалии, цифровую трансформацию отраслей экономики, возможности для развития внутреннего туризма как формы сохранения этнокультурного развития народов России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, новости компаний - экономика
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Портфель ПСБ в Чувашии - как по крупным предприятиям, так и по малому и среднему бизнесу – растет на 30% ежегодно, и такая динамика свидетельствует о позитивных перспективах развития всей республики, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума "Курс на импортозамещение".
"Мы очень активно работаем с коллегами из правительства республики, а также видим, как поступательно развивается регион из года в год. Мы также наблюдаем это по нашему присутствию в регионе: портфель банка - как по крупным предприятиям, так и по малому и среднему бизнесу – растет на 30% ежегодно, и такая динамика свидетельствует о позитивных перспективах развития всей республики", - сказал Фрадков, слова которого цитирует пресс-служба банка.
Кроме того, по его словам, сам форум, генеральным партнером которого выступает ПСБ, является эффективной площадкой для обсуждения насущных вопросов развития экономики региона и страны в целом, а поднимаемые на нем обсуждения вызывают интерес со стороны его участников.
На пленарном заседании также обсудили реализацию программ технологического суверенитета, готовность банковской системы к санкциям, трансформацию бизнеса под новые реалии, цифровую трансформацию отраслей экономики, возможности для развития внутреннего туризма как формы сохранения этнокультурного развития народов России
.