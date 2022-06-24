https://ria.ru/20220624/fradkov-1797964664.html

Петр Фрадков: портфель ПСБ в Чувашии ежегодно растет на треть

Петр Фрадков: портфель ПСБ в Чувашии ежегодно растет на треть - РИА Новости, 24.06.2022

Петр Фрадков: портфель ПСБ в Чувашии ежегодно растет на треть

Портфель ПСБ в Чувашии - как по крупным предприятиям, так и по малому и среднему бизнесу – растет на 30% ежегодно, и такая динамика свидетельствует о позитивных РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:31

2022-06-24T18:31

2022-06-24T18:31

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Портфель ПСБ в Чувашии - как по крупным предприятиям, так и по малому и среднему бизнесу – растет на 30% ежегодно, и такая динамика свидетельствует о позитивных перспективах развития всей республики, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума "Курс на импортозамещение". Кроме того, по его словам, сам форум, генеральным партнером которого выступает ПСБ, является эффективной площадкой для обсуждения насущных вопросов развития экономики региона и страны в целом, а поднимаемые на нем обсуждения вызывают интерес со стороны его участников.На пленарном заседании также обсудили реализацию программ технологического суверенитета, готовность банковской системы к санкциям, трансформацию бизнеса под новые реалии, цифровую трансформацию отраслей экономики, возможности для развития внутреннего туризма как формы сохранения этнокультурного развития народов России.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, новости компаний - экономика